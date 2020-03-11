Ertuğrul Özkök: 28 Şubat sergi defterine üç cümle yazdım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında açılan "Böyle daha güzelsin" sergisindeki izlenimlerini yazdı.

Sergiden etkilendiğini dile getiren Özkök, "Bu sergi dolayısıyla öğrendim ki, üniversite kapılarında kurulan ikna odalarında başörtüsünü çıkaran kız öğrencilere 'Böyle daha güzelsin' deniliyormuş. Bu bakımdan yaratıcı ve etkileyici bir sergi adı olmuş. Bugün size üzerine pek fazla yazı çıkmayan bu çok ilginç sergiyi anlatmak istiyorum." düşüncesini dile getirdi.

Özkök sergi defterine "İtiraf edeyim, önyargılı gittim. Kaba bir ideolojik yaklaşım beklerken çok başarılı bir bienal iklimi buldum. İtiraf edeyim, ilkel bir kürasyon anlayışı beklerken çok ince ve başarılı bir küratörlük buldum. İtiraf edeyim, geçmişe rövanşist bir yaklaşım beklerken tam aksine barışçı ve gelecek için de herkese öğretici bir yaklaşım buldum." cümlelerini yazdığını belirtti.

Yazının devamı için tıklayın