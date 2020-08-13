Ertuğrul Özkök: 21’inci yüzyılda dünyanın başına büyük felaketler açan popülizm dönemini kadınlar kapatacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde kesinlikle aday olmayacağını belirterek Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'e dikkat çekti. Özkök, "21’inci yüzyılda dünyanın başına büyük felaketler açan popülizm dönemini kadınlar kapatacak. Yani popülizmi hezimete uğratacak güç bir kadından gelecek" yorumunu yaptı.

Özkök, "Trump siyasi hayattaki rakibi Joe Biden’a 'Sleepy Joe' diyor. Yani 'Uykucu Joe'... İşte o uykucu öyle bir başkan yardımcısı adayı seçti ki... Sanırım şimdi hem Trump’ın uykularını kaçıracak... Hem de dünyanın başına dert olan popülist liderlerin..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Biden bugün 77 yaşında... 2024 seçiminde kesinlikle aday olmayacak... Ve onun yerine bir kadın Tanrıça seçim meydanına çıkacak... Yani popülizmi hezimete uğratacak güç bir kadından gelecek... Ben de şuna inanıyorum... 21’inci yüzyılda dünyanın başına büyük felaketler açan popülizm dönemini kadınlar kapatacak." görüşünü savundu.

Özkök, "Amerikalılar 4 Kasım günü, Uyuyan Joe’ya oy verirse bütün dünyada uyumakta olan popülizm karşıtı bir duyguyu da uyandıracak. Böylece dünyada kılıca, bombaya, dayanan popülizm yerine, üzerine hiç kir kondurmayan, özgürlük timsali lotus çiçeği dönemi açılabilir. O nedenle iki dinli Hint tanrıçası ilginç bir dönemi başlatıyor." ifadesini kullandı.

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