Ertuğrul Özkök: 15 tetikçinin şehir içi kamera kaydı var, polis bunları tespit etti; kesin bilgi

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hala bilinmiyor. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiaları güçlenirken, Suudi makamlar bu iddiayı yalanlıyor. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kayıp gazeteci meselesini yorumladı. Özkök, 'Suudi muhalif gazetecinin kaybolması olayında yüzde 90, hatta 95 kesinlikte bilgiler şunlar' diyerek tespitlerini paylaştı. Yazar Özkök," 15 tetikçinin şehir içi kamera kaydı var, polis bunları tespit etti. Kesin bilgi" dedi.

Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın ilk kez 28 Eylül günü konsolosluğa geldiğini ancak, kendisine 2 Ekim günü için randevu verildiğini hatırlatan Özkök, konsoloslukta gazeteciye tuzak hazırlandığını öne sürdü.

"Konsolosluk 'Güvenlik kamerası bozuk' diyor"

Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğu binasından canlı çıkmadığını savunan yazar, konsolosluk yetkililerinden yapılan 'Güvenlik kamerası bozuk' açıklamasının inandırıcı olmadığını kaydetti.

"15 tetikçi ne gün geldi ne gün döndü"

Kayıp Suudi gazeteciye randevu verilen gün 15 kişilik ekibin Suudi Arabistan’dan gelerek Suudi Konsolosluğu’na girdiğini kaydeden Özkök, 15 kişinin aynı gün akşam saatlerinde ülkelerine döndüğünü aktardı.

"Şehir içi kamera kaydı var mı"

15 kişilik 'diplomatik' timin poliste şehir içi kamera kaydının olduğunu işaret eden yazar, Ankara'nın Türkiye'de böyle bir cinayet operasyonunun düzenlenmesine çok tepkili olduğunu olayın üzerine sonuna kadar gidileceğini vurguladı.

Ertuğrul Özkök'ün "Gazeteci cinayetinde yüzde 90 kesin bilgiler" başlığıyla (09 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz