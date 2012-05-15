Ertuğrul Kürkçü'den Yeni Şafak'a: Uludere, 'derin devlet’ işi mi? Yuh diyorum, yuh!

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Yeni Şafak gazetesinin önceki günkü Uludere manşeti için, “Hükümeti ve Genelkurmayı atlatarak bir operasyon olduğu iddialarına yuh diyorum. Yuh yani” dedi. Haberin, kamuoyunda alt seviyede bir kusura bağlama amaçlı olduğuna dikkat çeken Kürkçü, “PKK’nin en üst görevlisini öldürmek için uçak kaldıracaksınız. Bu, siyasi bir karar gerektirmeyecek. Kargalar bile buna güler” diye konuştu.

Ertuğrul Kürkçü, 35 kişinin bombardıman altında öldüğü Uludere operasyonunda Yeni Şafak gazetesinin haberiyle yeni bir rota çizilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Haberde, karar seviyesinin mümkün mertebe aşağıya çekilmek istendiğine dikkat çeken Kürkçü, “Ancak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı emri olmadan kalkamayacak bir uçağın alt seviyesindeki yetki tarafından verilecek bir direktifle kaldırılabileceğini benim aklım almıyor. Ordu makinesi böyle çalışmaz diye biliyoruz” dedi.



"Kritik soruların yanıtları geçiştirilme çabası”



Kürkçü’ye göre yapılmak istenen, kritik soruların yanıtlarının geçiştirilme çabası. “Bir kurbanlık insanın ortaya atıldığı hazırlık olarak görüyorum” diyen Kürkçü, “Hükümeti ve Genelkurmayı atlatarak bir operasyon olduğu iddiaları var. Yuh diyorum. Yuh yani” dedi.



“Genelkurmay’ı manipüle etmek bu kadar kolaysa”



Kürkçü, “Bunları bir Genelkurmay yiyorsa; onu manipüle etmek bu kadar kolaysa, ben ne diyeyim hiç birimiz güvence altında değiliz. Bu yalana kimse kanmaz” dedi.

Uludere konusunda bu tür çabaların artabileceğine dikkat çeken Kürkçü, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun işini daha ciddiye alması gerektiğini söylerken komisyon üzerinde baskı kurmak istenebileceğini vurguladı.

Yeni şafak gazetesinde Abdülkadir Selvi’nin manşete taşınan “Derin Devlet Hamlesi” başlıklı haberinin bazı bölümleri şöyle:

“Çünkü Uludere bir süredir geriletilen, 'Derin devlet'in yeniden inisiyatif kapma hamlesi. Hedef Uludere'nin çocukları değil, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel. Başından beri bazı mekanizmaların devre dışı bırakıldığına dikkat çekiyorum. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in sabah 06.00'da, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Özel'in bilgileri ise daha sonra oluyor.

Tuğgeneral Kavuncu'nun raporuna dikkat çekmek istiyorum. Kavuncu, heronların görüntülerinin incelendiği birimin başındaki kişi. Ayrıca Uludere olayındaki sonra sürpriz bir şekilde istifa etmesi de bazı soru işaretlerine yol açmış, ancak sağlık nedeniyle izah edilmeye çalışılmıştı. Şimdi öğreniyoruz ki, operasyon Kavuncu'nun, 'gelenler terörist' raporundan sonra başlıyor. Sınır ötesi operasyon için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan talepte bulunuluyor. Hava Kuvvetleri'nin bilgisi oluyor ama Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten'in Genelkurmay Başkanı Özel'i bilgilendirmediği ortada.