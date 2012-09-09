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Ertuğrul Kürkçü: Vekil dokunulmazlığına yönelik girişimlere karşıyız

BDP'li vekil Kürkçü Önümüzdeki dönemin politik sorunlarından birinin milletvekili dokunulmazlığı olduğunu söyledi

09 Eylül 2012 22:25

 

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Meclisinin Diyarbakır'da yaptığı ve 2 gün süren toplantısının sonuç bildirgesini okuyan BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, milletvekili dokunulmazlıklarına yönelik her girişimin karşısında olacaklarını söyledi

Felat Bozarslan ve Bayram Bulut’un DHA’da yer alan haberine göre;  HDK Genel Meclisi'nce Diyarbakır 'da yapılan ve iki gün süren toplantı sona erdi. Türkiye ve Ortadoğu 'daki son gelişmelerin görüşüldüğü HDK genel meclis toplantısının ardından sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinin okunduğu toplantıya, BDP Genel Başkan yardımcısı Gülten Kışanak, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü , İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel, sanatçı Ferhat Tunç ve çok sayıda HDK meclis üyesi katıldı. Cigerxwin Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda sonuç bildirgesini okuyan Ertuğrul Kürkçü , AK Parti iktidarının içeride ve dışarıda çatışmacı ve savaş kışkırtıcısı bir siyasal tutum sürdürdüğünü ileri sürerek, Hükümetin Kürt sorununun çözümünde demokratikleşme yönünde adımlar atmak yerine şiddette ısrarı, her gün onlarca genç insanın canını yitirmesine yol açıyor. HDK 'Ölüm değil çözüm, çatışma değil müzakere' yönündeki kararlılığını sürdürecek" dedi.

 

'Kürt siyasal hareketi Meclis'ten dışlanır'

 

Önümüzdeki dönemin politik sorunlarından birinin milletvekili dokunulmazlığı ve parti kapatma konuları olacağını belirten BDP 'li vekil Kürkçü şöyle konuştu:

"Düşünceyi ifade dışında hiç bir suçlama ile karşı karşıya olmayan BDP -Blok vekillerine yönelik her engelleyici adım hem anayasa çalışmalarının baltalanması anlamına gelecek, hem de Kürt siyasal hareketinin Meclis'ten ve siyaset sahnesinden dışlanmasına neden olacaktır. HDK, milletvekili dokunulmazlıklarına yönelik her girişimin karşısında yer alacak, BDP 'nin kapatılması yönündeki hazırlıklar karşısında kararlı bir tutum takınacaktır."

 

' Türkiye , bütün sınır komşularıyla çatışmalı durumda'

 

Suriye ve Ortadoğu 'da AK Parti politikalarının çok yönlü bir fiyaskoyla karşı karşıya olduğunu öne süren BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü sözlerini şöyle sürdürdü: " AKP dış politikası Türkiye 'yi İran 'a, Suriye ve Irak merkezi yönetimi ile hasımlaştırıyor. Türkiye , Ermenistan 'dan sonra doğudaki bütün sınır komşularıyla çatışmalı duruma düşüyor. HDK, AKP iktidarının komşularımıza yönelik her türlü askeri müdahale ve işgal politikalarına karşı mücadelesini sürdürecektir. HDK, krizden çıkışın tek imkanı olan demokratik, çoğulcu, ve laik bir Suriye 'nin oluşmasında aktif olarak yer alan demokratik, sol ve sosyalist çevrelerle fikir alışverişini sürdürerek, 21 Ekim'de İstanbul 'da Uluslararası Ortadoğu Konferası'na ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca HDK Batı Kürdistan'a bir heyet gönderecektir."

 

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