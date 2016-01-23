Ertuğrul Kürkçü ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDK'nın yeni eş sözcüleri oldu

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 6. Genel Kurulu tamamlandı. Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulun ardından sonuç bildirgesinin okunup oylanmasının ardından seçime geçildi. Oylama sonucu Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ertuğrul Kürkçü, eş sözcü olarak belirlendi.

Kurulda oluşturulan yeni genel mecliste yüzde elli kadın kotası uygulandı. 121 kişilik mecliste 58 kadın, 59 erkek ve 4 LGTB’i yer aldı.

‘Her söz bizi geleceğe taşıyan bir adım’

Seçimin ardından söz alan yeni HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, gelecek sürecin örgütlenmesi bakımından yapılan tartışmaların önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her söz bizi geleceğe taşıyan bir adımdır. HDK’yi kurarak ve var ederek, ezilenlerin aleyhine işleyen tarihin akışına dur dedik. Tarihin akışını değiştirdik. Ezilenler için yeni bir başlangıç yaptık. Eksiklerimiz var ama daha yolun başındayız. HDK’nin amacı ahlaki ve demokratik topluma ulaşmadır.

Direnişe sadece destek olmamalıyız. Her yerde özyönetimi yaratmak, yaşam alanlarımızı yönetmek için çalışmalıyız. O barikatların arkasında direnenler sadece kendileri için direnmiyor. O direnişin Karadeniz’e, tüm Batı’ya yeni bir özgürlük getireceğini çok iyi biliyoruz. Hiçbir mücadelenin kaderi sadece kensine bağlı değil. Sonuçları da sadece kendisini etkilemez.

Soma’da daha güçlü durursak bir daha maden katliamları olmaz, HES’lere karşı daha güçlü olursak sermaye bu kadar fütursuz saldıramaz. Merdiven altlarındaki ölümlere dur dersek, işçiler ölmez. Bütün kaoslardan örgütlü olanlar her zaman kazançlı olarak çıkmıştır. Meclisler değerlidir.

Bir Kürt, Alevi, kadın, Ermeni, mevsimlik işçi olarak, ülkesinden göçertilen Suriyeliler olarak hepimizin yaşadığı sorunun muhatabıdır HDK. Hiç bir sorunu görmemezlikten gelme şansı yoktur. HDK’nin bir ruhu var, kadın ruhu. Özgürlükçü, eşitliçi ve kadın bakış açısıyla bir mücadele yürüteceğiz.”

Tuncel: Şimdi sıra eylem zamanı

Koçyiğit’in ardından söz alan Ertuğrul Kürkçü de bir teşekkür konuşması yaparak, tüm bileşenlerini ve emeği geçen herkesi selamladı.

HDK eski Eş Sözcüsü Sebahat Tuncel, bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti:

“Biz hep bir başlangıç içerisindeyiz. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. HDK benim için sadece bir çalışma alanı değildir. Emeğimizle kurduk, bugüne getirdik. Şimdi sıra eylem zamanı.”