Ertuğrul Kürkçü: Türk medyasının lağım çukurlarından feyz alarak vekil suçlayamazsınız

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kendisi için “Türkiye’ye gelemiyor” diyen AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a yanıt verdi “Türk medyasının lağım çukurlarından feyz alarak vekil suçlayamazsınız” sözleriyle yanıt verdi. Kürkçü, "Bizi neyle korkutacak, neyle korkutacağını sanıyor? Türkiye'ye gelemiyormuşuz. Buradayız" dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Kürkçü hükümetin, ‘Türkiye’ye gelemiyor’ şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Diplomasinin sadece hükümetin tekelinde olmadığını söyleyen Kürkçü, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin organik bir parçasıdır. Türkiye'nin sınırları cumhuriyetin coğrafi sınırlarında bitmemektedir. Bütün bu anlaşmalarla birlikte yayılabildiği bütün uluslararası alan bizim siyasi toprağımızdır, bizim hukuki toprağımızdır. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin kendisini yetkisiz ilan ettiği yerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkememizdir. Bu mahkemenin önünde, eş başkanlarımıza yapılan zulmü, milletvekillerimize yapılan zulmü, halklarımıza yapılan zulmü tartışmamız Türkiye'yi dünyaya şikâyet etmek demek değildir, kendi tayin ettiğimiz hâkimin önünde hakkımızı savunmaktır” dedi.

“2 HDP’li vekil, 11 AKP’liden daha etkili”

Avrupa Konseyinde bulunan 2 HDP milletvekilinin, 11 AKP’li üyeden daha etkili olduğunu söyleyen Kürkçü, “Halkların Demokratik Partisi eğer haklı olmasa, iki üyeyle, Avrupa Konseyinde, Adalet ve Kalkınma Partisinin 11 üyesinden daha fazla etki yapamazdı” değerlendirmesinde bulundu.

“Buradayız!”

AKP’li Hamza Dağ’ın, kendisinin Türkiye’ye gelemediği yönündeki iddialarına da değinen Kürkçü, “Bizi neyle korkutacak, neyle korkutacağını sanıyor? Türkiye'ye gelemiyormuşuz. Buradayız. Öyle, Türk medyasının lağım çukurlarından feyiz alarak milletvekili suçlayamazsınız. Yalanlar imparatorluğunun içerisinde o yalanlara bulanarak yaşayabilirsiniz ama hakikat ışığıyla yıkandığımız zaman bütün o kirler sizde kalır, biz pırıl pırıl çıkarız” dedi.

Tüm bu yaşananlara 16 Nisan’da son verileceğini söyleyen Kürkçü, “Halklarımız bir tek kelimeyi, demokrasinin özünü oluşturan ‘hayır’ deme hakkını kullanarak bu kararı verecek; ‘Hayır’, ‘Na’, ‘La’, ‘Oxi’, ‘Voch’ diyecek” dedi.