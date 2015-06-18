Ertuğrul Kürkçü, SYRIZA ile Atina'da görüşecek‏

Bölgesel sorunlar üzerine konuşmak üzere 8. Uluslararası Direniş Festivali'ne davet edilen HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Atina ziyareti sırasında HDP ile SYRIZA arasında uzun zamandır gerçekleşmesi beklenen temasları da başlatacak.

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, SYRIZA'nın davetlisi olarak sekizinci uluslararası Direniş Festivali'nin son gün oturumunda açılış konuşmasını yapmak üzere Atina'ya gidiyor.

Kürkçü, Atina ziyareti sırasında SYRIZA milletvekilleri ve yetkilileriyle iki partinin gelecekteki işbirliğine ilişkin görüşmeler de gerçekleştirecek.

19-21 Haziran günlerinde gerçekleşecek olan 8. Direniş Festivali Avrupa ve Akdeniz'deki siyasi partiler ve ilerici hareketlerden gelen pek çok temsilci ve siyasal önderi ağırlamaya hazırlanıyor. Festival'in bu yılki konukları arasında Kürkçü'nün yanısıra Bolivya Başkan Vekili Álvaro García Linera, Britanyalı Marksist yazar ve siyasal eleştirmen Tarık Ali, Mısırlı Marksist iktisatçı Samir Amin, Tunus Halk Cephesi'nden Muna Mathari de var.

Geçtiğimiz yıl da şenliğin başlıca konuşmacıları arasında Aleksis Çipras, (SYRIZA, Yunanistan), Pablo Iglesias (PODEMOS, İspanya) ve senatör Trevor O’ Clochartaigh (SINN FEIN, İrlanda) da vardı.

Kürkçü, 21 Haziran pazar günü 19:30'da Muna Mathari ile birlikte, Akdeniz-Orta Doğu'da halkların karşısındaki bölgesel sorunların ve çözüm imkanların tartışıldığı “Umutsuzluk ile Umut Arasındaki Mahallemiz” başlıklı oturumun açılış konuşmasını sunacak.

Kürkçü, oturum öncesi ve sonrasında SYRIZA Merkez Komitesi üyeleri, milletvekilleri ve Yunanistan'daki HDP delegasyonu ile bir araya gelerek gündemdeki konuları görüşecek ve basının sorularını yanıtlayacak