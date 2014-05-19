Ertuğrul Kürkçü: Soma'da 11 aile kayıbına ulaşamadı, ölü sayısı daha fazla

Soma'da yaşanan katliamın ardından ilçeye gelen HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İzmir'in Kınık ilçesi ve Elmadere köyünde yaşamını yitiren işçilerin ailelerini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin konuşan Kürkçü, 11 ailenin Soma'da kurulan sivil kriz masasına, "kayıplarımıza ulaşamadık" başvurusunda bulunduğu bilgisini vererek, "Yakınlarını kaybedenler ve madenden sağ çıkan işçiler, açıklanan sayının kesinlikle yalan olduğunu ve ölü sayısının daha fazla olduğunu söylüyorlar" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan facianın ardından Manisa Soma'ya gelen HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ile SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, Soma'da kurulan kriz masası üyeleri ile birlikte yaşamını yitiren işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunmak amacıyla, İzmir'in Kınık ilçesi ve Kınık'a bağlı Elmadere köyüne gitti.

Aileleri ziyaret eden Kürkçü, başsağlığı dileğinde bulunarak, oluşturulan kriz masasından her türlü desteği alabileceklerini aktardı. Taziye ziyaretlerinin ardından Soma Hükümet Konağı önüne gelen Kürkçü beraberindekiler, faciaya ve ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Facianın yaşandığı ilk gün Soma'ya geldiklerini hatırlatan Kürkçü, "Buraya tekrar geldik, çünkü burada madencilerin haklarını canla başla savunan başta ÇHD avukatları ve sivil kriz masası üyelerine yapılan saldırıya hepiniz de tanık oldunuz" dedi.

Soma emniyet yetkililerine de seslenen Kürkçü, "Mülkü amirlerine açıkça söylüyoruz. Bu şiddetin açıklanabilir bir tarafı yok" diye belirtti.

Kürkçü: 11 aile kayıpları olduğunu bildirdi

Kürkçü saldırıların amacının ise, halkı yıldırma, ailelerin şikayetlerini geri almalarını sağlama olduğunu söyleyen Kürkçü, köy ziyaretlerine ilişkin "Hükümet tarafından açıklanan sayılara müthiş bir inançsızlık var. Bunu gördük. Köylülerle görüştük ben onların tercümanıyım, diliyim. Onlar bu duruma katliam diyor" dedi.

Kürkçü, ÇHD ve STÖ'ler tarafından oluşturulan kriz masasına 11 aile tarafından, "Kayıplarımıza ulaşamıyoruz" başvurusunun yapıldığı bilgisini de verdi. Devamında da buna ilişkin olarak "Yakınlarını kaybedenler ile madenden sağ çıkan işçiler açıklanan sayının kesinlikle yalan olduğunu ve ölü sayısının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Ailelerin yaptığı başvurulara soyut yaklaşılamaz" diye konuştu.

'Soruşturma derinleştirilmelidir'

Madenden sağ kurtulan işçilerle de görüştüklerini dile getiren Kürkçü, madenden çıkan işçilerin, facianın yaşanacağının önceden belli olduğu bilgisini kendileri ile paylaştıklarına dikkat çekerek, "İşçiler, son bir hafta içinde madendeki hava sıcaklığının artış gösterdiğini söylediler" diye belirtti.

Hükümet tarafından bugüne kadar yapılan açıklamaların, maden sahibini savunacak tarzda olduğunu ifade eden Kürkçü, şöyle devam etti: "Bu durum, hükümeti töhmet altında bırakmıştır. Artık gerçek sayılarla karşımıza çıkmalarını istiyoruz. Taşeron yok diyorlar ama gizli taşeronların işçi gibi madene indikleri belirtiliyor. Yani taşerondan da beter bir sistem var. İşçiler, yüksek üretim için baskı altında tutulduklarını da ifade ediyor."

Soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini aktaran Kürkçü, konunun takipçisi olamaya devam edeceklerini aktardı.