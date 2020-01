Ertuğrul Kürkçü: MİT rutin olarak silah kaçakçılığı yapıyor

HDP Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Adana'daki TIR olayına ilişkin, "Adana Valiliği bir açıklama yapmış. Bu tırların MİT'e ait olduğunu ve rutin görevini yaptığını söylemiş. Benim anladığım şu ki, MİT rutin olarak silah kaçakçılığı yapıyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İskenderun'da bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, birlikte, barış içinde ve eşit bir hayat kurmak için yola çıktıklarını ifade etti. Yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarını belirten Kürkçü, şunları kaydetti:

"Herkes, başı dik, onurluca, kendi inancından ve varlığından korkmadan özgür bir hayat yaşasın diye varız. Ne pahasına olursa olsun bu özgürlük için mücadele edeceğiz. Artık ok yaydan çıktı. Türkiye ya özgür olacak ya özgür olacak. Halklar kendi bilincine varacaklar, kendi kimliklerinin sahibi olacaklar. Arap'a Arap, Türk'e Türk, Kürt'e Kürt, Ermeni'ye Ermeni, Süryani'ye Süryani, Çerkez'e Çerkez diyeceğiz önce. Halklar önce eşit, sonra kardeş olacak. Yok öyle ağabeylik. Biz kimsenin ağabeyi değiliz. Her özgürlük vaadi daha çok baskıyla, her açılım vaadi daha çok kapanışla gerçekleşmişse Türkiye'nin karnı bu masallara toktur artık"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kürkçü, Adana'daki TIR olayına ilişkin şunları söyledi:



"Adana Valiliği bir açıklama yapmış. Bu tırların MİT'e ait olduğunu ve rutin görevini yaptığını söylemiş. Benim anladığım şu ki, MİT rutin olarak silah kaçakçılığı yapıyor. Bunu eğer bir vali soruşturmaya gerek duymuyorsa MİT bu şekilde Türkiye'nin hiçbir kurumunun, hiçbir yasanın denetimi altında olmadan Suriye'ye silah taşıyorsa 'Türkiye niçin komşularıyla barış içinde değil' diye hiç kimse sormasın, merak da etmesin. Bundan ötürü Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin derhal hesap vermesi gerektiği görüşündeyim. Partimiz de bu konunun takipçisidir"