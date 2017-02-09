HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP'nin Avrupa'daki itibarı hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirterek "HDP Türkiye’de iktidar partisi tarafından zulme layık görülüyor. Muhalefet partileri de ya bu zulme ortak oluyor ya da zulme karşı çıkmaktan kaçınıyor. Ancak Avrupa’da HDP’nin itibarı hiçbir zaman olmadığı kadar yüksektir. Türkiye hala dışarıda bir bakıma iyi görünüyorsa, kredisi düşebileceği en son noktaya kadar düşmediyse HDP’nin bir umut olarak varlığını her türlü baskıya rağmen sürdürmesi önemli bir rol oynuyor" dedi.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, bir süredir yurt dışında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Kürkçü, Avrupa’da HDP’nin itibarının hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek olduğunu ifade etti.

Kürkçü şöyle konuştu:

"Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizin tutuklanmalarının ardından, partimizle de görüşerek, haksızlığın telafi edilmesini sağlamak amacıyla, uluslararası kuruluşlar nezdinde harekete geçtim. Uzunca süren çabalara rağmen Demirtaş ve Yüksekdağ’ın üzerindeki tutukluluk hali kaldırılmadı. Ancak bu tutuklulukların hukuksuz olduğu konusunda temasta bulunduğumuz tüm kuruluşların hemfikir olduğunu söyleyebilirim. Bu kuruluşlar arasında Avrupa Parlamentosu, İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İnsan Hakları Komisyonu, İşkenceyi Önleme Komitesi, Venedik Komisyonu var.

Avrupa’daki kurumlar eş başkanların rehin alındığını düşünüyor.

Bu kuruluşların hiçbirinde bu eş başkanların ve milletvekillerinin tutuklanması kabul görmüyor. Tüm bu kurumların Türkiye’yi yönetenlere yönelik hala sürmekte olan çağrıları var. Fakat bunlara olumlu bir yanıt verilmedi. Kimse Türkiye’de yürütme ve yargının bağımsız olduğuna inanmıyor. Eş başkanların ve milletvekillerinin önümüzdeki siyasi sürecin gerekleri uyarınca rehin alındıklarına dair net bir kanaat var.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bu rejimle bir aidiyet ilişkisinin eskisi gibi sürdürülemeyeceği görüşündeler. Ancak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi acil önlemlere gerek olmadığı kanaatindedir.

HDP’nin itibarı hiç olmadığı kadar yüksek

HDP Türkiye’de iktidar partisi tarafından zulme layık görülüyor. Muhalefet partileri de ya bu zulme ortak oluyor ya da zulme karşı çıkmaktan kaçınıyor. Ancak Avrupa’da HDP’nin itibarı hiçbir zaman olmadığı kadar yüksektir. Türkiye hala dışarıda bir bakıma iyi görünüyorsa, kredisi düşebileceği en son noktaya kadar düşmediyse HDP’nin bir umut olarak varlığını her türlü baskıya rağmen sürdürmesi önemli bir rol oynuyor.



Avrupa referandumda ‘hayır’ diyecek

Avrupa’daki göçmenler ve Türkiye’nin politik iklimi hakkında şunu söyleyebilirim; referandumda Avrupa hayır diyecek. Katılım da bir nebze daha yüksek olacak. Türkiyeli göçmenler, referandumda öngörülen başkanlık rejimi yani Türk usulü faşizm onay kazanacak olursa rüyalarının ülkesine bir daha geri dönemeyeceklerini düşünüyorlar. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa’daki imajı da iki sene öncesine göre son derece farklı, 180 derece zıt. Avrupa’daki demokratik değerlerin paylaşımcısı olarak tanınan Türkiye, başka bir aleme dahil olan, ne yapacağı bilinmeyen, “öngörülemez” statüsüne gerilemiş bir ülkedir. Bu durumda Cumhurbaşkanı’nın muazzam bir rolü olduğu kuşkusuzdur.

