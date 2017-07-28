Ertuğrul Kürkçü hakkındaki iddianame kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında hazırladığı iddianame kabul edildi. “Terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla Kürkçü’ye 23 yıla kadar hapsi cezası verilmesi talep edildi.

Ertuğrul Kürkçü’nün, Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yaptığı konuşma ve bir basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Kürkçü’ye 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı iki ayrı konuşmadan dolayı “terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları yöneltildi.

Kürkçü’nün, 27 Aralık 2015’te, DTK’de yaptığı konuşmada “öz yönetim hakkının doğal ve meşru bir hak olduğunu” yönündeki sözlerinin suç olduğu savunuldu. DTK’nin PKK’nin alt bileşeni olduğu öne sürülen iddianamede, “öz yönetim” kararının PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fikri olduğu belirtildi. Bu gerekçeyle Kürkçü’nün konuşmasının siyasi faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği iddia edildi.

Kürkçü’nün, 27 Şubat 2016’da, Sur ilçesindeki operasyonları protesto etmek için yapılan basın açıklamasındaki konuşması da iddianamede yer aldı. Kürkçü’nün konuşmasının, “terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici” olduğunu öne sürüldü. (DİYARBAKIR/DHA)