T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Kürkçü hakkındaki iddianame kabul edildi

Terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla Kürkçü hakkında 23 yıla kadar hapis istendi

28 Temmuz 2017 20:19

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında hazırladığı iddianame kabul edildi. “Terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla Kürkçü’ye 23 yıla kadar hapsi cezası verilmesi talep edildi.

Ertuğrul Kürkçü’nün, Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yaptığı konuşma ve bir basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Kürkçü’ye 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı iki ayrı konuşmadan dolayı “terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları yöneltildi.

Kürkçü’nün, 27 Aralık 2015’te, DTK’de yaptığı konuşmada “öz yönetim hakkının doğal ve meşru bir hak olduğunu” yönündeki sözlerinin suç olduğu savunuldu. DTK’nin PKK’nin alt bileşeni olduğu öne sürülen iddianamede, “öz yönetim” kararının PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fikri olduğu belirtildi. Bu gerekçeyle Kürkçü’nün konuşmasının siyasi faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği iddia edildi.

Kürkçü’nün, 27 Şubat 2016’da, Sur ilçesindeki operasyonları protesto etmek için yapılan basın açıklamasındaki konuşması da iddianamede yer aldı. Kürkçü’nün konuşmasının, “terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici” olduğunu öne sürüldü. (DİYARBAKIR/DHA)

ETİKETLER

Ertuğrul Kürkçühdpiddianamesavcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24