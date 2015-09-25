HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, “Göz göre göre gelen bu savaşı önleyememenin üzüntüsü içerisindeyiz” dedi. 1 Kasım seçimlerini referanduma benzeten Erdoğan, "1 Kasım'da Türkiye hakikatten bir seçimde olursa, Türkiye Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başında görmek istemediğini söyleyecek. Böyle bir referanduma gidiyoruz aslında" diye konuştu.

DHA’da yer alan habere göre, Ertuğrul Kürkçü, HDP İzmir il binasına partinin il yöneticileri ve aralarında eski Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin de bulunduğu milletvekili adaylarıyla geldi. Buradaki bayramlaşma töreninin ardından Ertuğrul Kürkçü açıklamalarda bulundu.

Bu bayramda acı ve kederin daha çok olduğunu söyleyen Kürkçü, “Müslüman alemi çok büyük sorunlarla yaşıyor. Biz en yakınımızda iki savaşla başa çıkmak için çalışıyoruz. Kürdistan’da yeniden başlayan hava akınları, saldırılarla, karşılıklı çatışmalarla Temmuz sonundan beri yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Kentlerin tarumar edildiği, milletvekillerinin kentlerine giremediği, halkımızın çok ağır koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bunun müsebbipleri gayrimeşru bir durumda Türkiye’nin başında durmaya devam ediyorlar. AKP’yi ve Erdoğan’ı kastediyorum. Bu bayramı halkımıza zehir ettiklerinin farkında olmalarına rağmen bir şey olmamış gibi davranma pişkinliğini dehşetle izliyoruz” dedi.

Suriye hakkında konuşan Ertuğrul Kürkçü, “Suriye sorununda Tayyip Erdoğan’ın baş kışkırtıcılığını yaptığı savaştan doğan muazzam kayıplar ve göç devam ediyor. Ege Denizi göçmenleri yutan bir kara deliğe döndü. Türkiye bu savaştaki payına rağmen gösterdiği pişkinlik, Suriye’deki rejim değişikliğine ortak olup olmamaktan bahsediyor” dedi.

1 Kasım seçimlerine de değinen Ertuğrul Kürkçü, “Kurban Bayramı boğucu şekilde geçiyor. Biz yaşananlara iyi yanından bakıyoruz. Bütün felaketleri defedeceğimizden kuşkumuz yok, umutluyuz. Bir Kasım’da Türkiye’nin üzerine düşen bu karanlıktan, felaketten kurtarmak için daha çok çalışacağız. Bunun İzmir’de daha büyük semeresini alacağız. Başarıyı iki katına çıkartacağız. Kamuoyu araştırmaları savaş ve çatışmalardan partimizi sorumlu tutmuyor. Halkımız, gençlerimizin hayatını kendi hayatlarımızdan önde tuttuğumuzu biliyor. Bunun karşılığını alacağımızı da biz biliyoruz. Göz göre göre gelen bu savaşı önleyememenin üzüntüsü içerisindeyiz. 1 Kasım’da Türkiye hakikaten bir seçimde olursa, Türkiye Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin başında görmek istemediğini söyleyecek. Böyle bir referanduma gidiyoruz aslında. Demokratik bir Türkiye kurmak eşit ve ortak yönetimi kurma azmiyle seçimde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bayramdaki şu kan deryasının içinde, akan kanın son bulacağı bir dönem için çabalıyoruz” dedi.