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Ertuğrul Kürkçü: El bombasının yangın çıkartan özelliğini bilmiyoruz

Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 'El bombasının yangın çıkartan bir özelliği olduğunu bilmiyoruz' dedi.

15 Temmuz 2011 03:00

Hülya Karabağlı


T24/ ANKARA


Genelkurmay Başkanlığı’nın Türkiye’yi yasa boğan 13 şehitle ilgili,  “Çatışmada ormanlık alanda el bombasının atılmasıyla çıkan yangından dolayı 13 askerimiz şehit olmuştur" açıklaması  tartışılıyor.


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El bombası yangın çıkarır mı?


Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, T24’e, “El bombasının yangın çıkartan bir özelliği olduğunu bilmiyoruz” dedi. Kürkçü’ye göre, ‘ortada çok fazla tuhaf şeyler var’.

Çatışmanın yaşandığı yerde 13 şehidin yanında iki ‘gerilla’nın öldüğünü anlatan Kürkçü,  kendilerine gelen ilk bilgileri özetlerken, “ Cenazeler toplu olarak Diyarbakır’a getirilmiş. İki kişi de kavrulmuş. Birbirleriyle iç içe geçmiş bir halde ‘gerillaların’ yangın çıkartan bir malzeme kullanmaları mümkün görünmüyor”.


“Hepimiz çok üzüntülüyüz. Türkiye’nin bir kaybı olarak görüyoruz. Bir an önce son bulmasını istiyoruz”  diyen Kürkçü’nün değerlendirmeleri şöyle:


DERİN KUŞKULARIMIZ VAR: Bir savaş varsa, savaşın seyri içindeki durumlardan bir tanesi.  Zamanlamayla fazla bir bağlantısını kuramıyorum.   Genelkurmay tarafından yapılan resmi açıklamanın, bu çatışmanın  hakikati konusunda derin kuşkularımız var. Olayda hayatını kaybeden  13 erin yanında  iki de gerilla  var. Onlar da erler gibi kavrulmuş. Yanmış.  Birbirinin içine bu kadar geçmiş , çatışmış haldeyken gerillaların yangın çıkartan bir malzeme kullandıkları doğru görünmüyor.


UÇAKLARDAN  SAVRULAN BOMBALAR:  Uçaklardan açılan ateşle savrulan bombalar  olduğu söyleniyor. Bu bombaların yangın çıkardığı söyleniyor.  Ortada bir sürü şey var.  Ortada bir sürü şey var. Çatışma bağlamında askeri süreç dışında herhangi bir unsur görmüyorum.   Çatışma varsa çatışma olacak. İnisiyatifi elinde tutan TSK(Türk Silahlı Kuvvetleri).    


KORUCULARIN İFADESİNE BAKARSAK: Korucuların ifadelerine itibar edersek, Savaş uçaklarından taarruz helikopterlerinden atılan bombalar mantıklı bir şey.  


MEDYANIN  NEFRET SÖYLEMİ: Barış süreci inişli çıkışlıdır.  Kayıplarla, katliamlarla dolu bir süreçtir.  Barışı istemeyen kuvvetler,  savaştan yarar umanlar vardır.  Gözümüzü barış hedefine dikmişsek   başta medyanın nefret söylemine asla tenezzül etmemesi  gerektiğini  düşünüyorum.Savaşta  ilk kurbanın hakikat olduğu bilinir. Burada da hakikat kurban oldu.  Bu durumdan derhal psikolojik harekat unsuru çıkartıldı. Hizaya gelmeye , hükümetin dediklerini yapmaya zorlamaya başladılar.

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