Ertuğrul Kürkçü: El bombasının yangın çıkartan özelliğini bilmiyoruz

Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA

İşte Silvan çatışmasıyla ilgili tüm haberler!











El bombası yangın çıkarır mı? El bombası yangın çıkarır mı?

Genelkurmay Başkanlığı’nın Türkiye’yi yasa boğan 13 şehitle ilgili, “Çatışmada ormanlık alanda el bombasının atılmasıyla çıkan yangından dolayı 13 askerimiz şehit olmuştur" açıklaması tartışılıyor.Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, T24’e, “El bombasının yangın çıkartan bir özelliği olduğunu bilmiyoruz” dedi. Kürkçü’ye göre, ‘ortada çok fazla tuhaf şeyler var’.Çatışmanın yaşandığı yerde 13 şehidin yanında iki ‘gerilla’nın öldüğünü anlatan Kürkçü, kendilerine gelen ilk bilgileri özetlerken, “ Cenazeler toplu olarak Diyarbakır’a getirilmiş. İki kişi de kavrulmuş. Birbirleriyle iç içe geçmiş bir halde ‘gerillaların’ yangın çıkartan bir malzeme kullanmaları mümkün görünmüyor”.“Hepimiz çok üzüntülüyüz. Türkiye’nin bir kaybı olarak görüyoruz. Bir an önce son bulmasını istiyoruz” diyen Kürkçü’nün değerlendirmeleri şöyle:Bir savaş varsa, savaşın seyri içindeki durumlardan bir tanesi. Zamanlamayla fazla bir bağlantısını kuramıyorum. Genelkurmay tarafından yapılan resmi açıklamanın, bu çatışmanın hakikati konusunda derin kuşkularımız var. Olayda hayatını kaybeden 13 erin yanında iki de gerilla var. Onlar da erler gibi kavrulmuş. Yanmış. Birbirinin içine bu kadar geçmiş , çatışmış haldeyken gerillaların yangın çıkartan bir malzeme kullandıkları doğru görünmüyor.Uçaklardan açılan ateşle savrulan bombalar olduğu söyleniyor. Bu bombaların yangın çıkardığı söyleniyor. Ortada bir sürü şey var. Ortada bir sürü şey var. Çatışma bağlamında askeri süreç dışında herhangi bir unsur görmüyorum. Çatışma varsa çatışma olacak. İnisiyatifi elinde tutan TSK(Türk Silahlı Kuvvetleri).Korucuların ifadelerine itibar edersek, Savaş uçaklarından taarruz helikopterlerinden atılan bombalar mantıklı bir şey.Barış süreci inişli çıkışlıdır. Kayıplarla, katliamlarla dolu bir süreçtir. Barışı istemeyen kuvvetler, savaştan yarar umanlar vardır. Gözümüzü barış hedefine dikmişsek başta medyanın nefret söylemine asla tenezzül etmemesi gerektiğini düşünüyorum.Savaşta ilk kurbanın hakikat olduğu bilinir. Burada da hakikat kurban oldu. Bu durumdan derhal psikolojik harekat unsuru çıkartıldı. Hizaya gelmeye , hükümetin dediklerini yapmaya zorlamaya başladılar.