Ertuğrul Kürkçü: Bizim için başarmaktan başka bir yol yok

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 16 Nisan’da yapılacak referandum için ana muhalefet partisi ile aralarında bazı farklılıklar olduğuna dikkat çekerken, CHP’nin "Başardık, başardık, başaramadık yeni rejimin ana muhalefet partisi biziz çünkü iki partili bir yeni düzen kurulacak” şeklinde düşündüğünü söyledi.

Kürkçü, “Bizim için öyle bir şey yok arkadaşlar başardık ya da başardık, bizim için başarmaktan başka bir yol yok” ifadelerini kullanırken “Hayır” oyu verme çağrısında bulundu.

Kürkçü, Bodrum’da yaptığı mitinge şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlar ben görüyorum ki burada referandum bitmiş sandıkları saymaya başlayabiliriz ama önümüzde daha bir hafta var biraz daha kendimize iş çıkartmamız lazım, bugün onun için buradayız. Tabii başlıca işimiz bu referandum belasını başımıza saranın başına mağlubiyeti sarmak, O’nu geldiği yere göndermek. Bunu yapabilmemiz için referandum bize lazım.

Ancak şunu aklımızdan çıkarmayalım. Türkiye 81 vilayetinde olağanüstü hal olan, yani bir onbaşının general yetkisine sahip, herhangi bir silahlı devlet görevlisinin insan öldürme yetkisine sahip olduğu bir dönemde referandum yapıyor. Milletvekillerimizin hapiste, üç bin HDP yöneticisi ve görevlisinin hapiste, eş başkanlarımızın hapiste, hepimizin sesinin çıkacağı bütün kanallar tıkanmış olarak bir referandum yapıyoruz ve sanki eşit hak ve eşit silahlarla mücadele ediyormuşuz gibi 16 Nisan’da milletin hakemliğine başvurulacağı söyleniyor. Millet sandıkta elbette kendisine doğru geleni yapacaktır. Biz bunun HAYIR olması gerektiğini biliyoruz ve söylüyoruz. Ancak şunu açıkça buradan ilan etmek istiyorum o sandıklardan ancak ve ancak HAYIR çıkarsa meşrudur, EVET meşru değildir. Bunu da sadece bir kızgınlıkla bir öfkeyle söylüyor değiliz.

Bu ülkedeki bütün televizyon kanalları HDP’ye kapalıdır. Bütün televizyon kanallarının yöneticilerine ellerine yasaklılar listesi verilmiştir. 59 milletvekilimiz, yöneticilerimiz, bilim insanlarımız bu listededir. Bütün gazetelerde, radyolarda sadece küfretmek, hakaret etmek, alçaltmak, aşağılamak için HDP’nin sözü edilir. Sosyal medyada HDP lehine, hapisteki eş başkanlarımızın lehine, özellikle Figen Yüksekdağ’ın lehine bir şey söylemek suç ilan edilmiştir. HDP hakkında sosyal medyada paylaşım yapanların hepsi sorgulanmaktadır. Her gün İzmir’de İstanbul’da, Ankara’da, Muğla’da, Aydın’da onlarca insan sosyal medyada HDP için, özgürlük için, demokrasi, adalet için Kürt halkı ve Kürtlerin özgürlüğü için paylaşım yaptığında ertesi gün kendisini karakolda bulabilmektedir. Bu şartlar altında gidilen bir referandumda herkesin her şeyi özgürce tartıştığı, konuştuğu, dinlediği söylenebilir mi? Buna imkan ve ihtimal var mı? Bunların hiçbirisine imkan yok.

Meşru bir sonuç isteyenler Türkiye’de meşruiyete yeniden dönüş isteyenlerin sadece Hayır oyu vermeleri değil yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun Hayır tercihini kullanmasına yardımcı olması gerekir. Bu şartlar altında bu kolay bir şey değildir ama imkansız da değildir çünkü Türkiye halkları çok uzun bir siyasi deneyime sahiplerdir. İyi kötü kör topal da olsa uzun bir parlamenter mücadele geleneği var, halkın oyu diye bir kıymetlisi var, halk oyunu çöpe atmadı atmayacak da. O nedenle Erdoğan’ın teklifine halkın şu sebeple Hayır demesini istiyoruz. Erdoğan halklarımıza diyor ki: “Siz bana 20 yıl boyunca sizi yönetme hakkı verin ben 20 yıl boyunca sizin kralınız, başkomutanınız, cumhurbaşkanınız, başbakanınız, başyargıcınız, başsavcınız, başyazarınız, baş muhtarınız olayım, bütün bankalar benden sorulsun, bütün üniversiteler benden sorulsun, medyayı ben yöneteyim, her şeyi ben yöneteyim, savaş ilan etme yetkisi elimde olsun, meclisi istediğim zaman açayım kapatayım, meclis kadar kanun çıkartma yetkisi elimde olsun, size ise yol yapmak dışında hiçbir vaadim yok”. Sen o yolları bizim paramızla vergimizle yapıyorsun bize böyle bir vaadin olamaz. Bize ancak ve ancak demokrasi özgürlük, hak adalet vaat edebilirsin ama bu anayasa bunların hiçbirini vaat etmiyor. Bu çok basit ve açık nedenle halkımızın HAYIR oyu vermesini istiyoruz.

Referandum sonuçları ana muhalefet partisi için bizim olduğu kadar yakıcı değildir. Çünkü onlar şöyle düşünüyorlar “Başardık, başardık, başaramadık yeni rejimin ana muhalefet partisi biziz çünkü iki partili bir yeni düzen kurulacak”. Bizim için öyle bir şey yok arkadaşlar başardık ya da başardık, bizim için başarmaktan başka bir yol yok. O yüzden muhalefetin başı, halk muhalefetinin sözcüsü referandumda hayır oyunun öncüsü bunu Türkiye’de yaşayan bütün halkların dilinden söylemeye hem hakkı olan hem de buna mecbur olan parti biziz. O yüzden HAYIR diyeceğiz NA diyeceğiz, LA diyeceğiz, VOC diyeceğiz, OXİ diyeceğiz.