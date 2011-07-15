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Ertuğrul Günay: Saraydan taht kaçırma teferruat

Ertuğrul Günay, 3. Selim’in tahtını lojmanına taşıtmasıyla ilgili haberleri 'teferruat' olarak niteledi.

15 Temmuz 2011 03:00

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Yusuf Benli’nin 3. Selim’in tahtını lojmanına taşıtmasıyla ilgili haberleri 'teferruat' olarak niteledi.




TRT Haber’in sorularını yanıtlayan Günay, “Basında bazı talihsiz haberler çıkıyor tabii ‘Koltuk oraya götürüldü’ falan diye ama bunlar teferruat. Belki yaptıklarımızdan rahatsız olanların konu saptırma çabaları. Biz burada devrim niteliğinde işler yaptık” dedi.

Milli Savunma’nın kullandığı 4 depoyu Topkapı’nın teşhir ve kültürel sosyal mekânları haline getirmeye çalıştıklarını bildiren Günay, “Ben şu anda Topkapı’da neler yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bir rota çizdik, bir strateji planımız var ve adım adım orayı Kanuni Sultan dönemindeki ciddiyetine, görkemine, saygınlığına ve güzelliğine kavuşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Günay, önümüzdeki dönemde gündemini dolduracak konularıysa şöyle sıraladı: Sultan Abdülhamit’e uzun süre çalışma mekânı olan Yıldız Sarayı’nın restorasyon işi. Yassıada’nın özgürlükler müzesi ve demokrasi adası haline getirilmesi. 90 yıl sonra Türkiye’ye dönen Boğazköy Sfenksi’nin Çorum Müzesi’nde sergilenmesi. Divriği Dünya Miras alanının yeniden düzenlenmesi....

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