Ertuğrul Günay: Maliye Bakanlığı yatın bize devrini düşünebilir

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Savarona yatındaki fuhuş iddialarının ardından "Maliye Bakanlığı yatın bize devrini düşünebilir" açıklamasında bulundu.



Bu arada Organize Suçlarla Mücadeleden Sorumlu Antalya Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan'ın koordinasyonunda yürütülen Savarona yatının da kullanıldığı fuhuş ve insan ticareti operasyonuna yönelik detaylar ortaya çıkmaya başladı.



Savcı Doğan, "Milli değerlerimizin korunması için savcılık olarak hukuk çerçevesinde gereken herşeyi yapacağız" dedi. Operasyonla ilgili süreçte ortaya çıkartılan fiziki takiplerde elde edilen tüm belge ve bilgilerin ilgili kurumlarla paylaşıldığını kaydeden Savcı Doğan, operasyona yönelik şunları söyledi:



"Uluslararası Rus fuhuş yapılanmasına yönelik 7 aydır süren çalışmalarımızın sonunda işadamlarına Rus ve Ukraynalı kadınların sunulması teknik takiple belirlendi. Operasyondan önce 15 kadının Belek'teki otellerde pazarlandığı bu soruşturma çerçevesinde delillendirildi. Atatürk'ün yatı Savarona'nın 1'i Bodrum'da olmak üzere 2 defa fuhuş için kullanıldığı tespit edildi."





