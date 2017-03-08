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Ertuğrul Günay: Maalesef bir cadı avı yaşanıyor

"Basın mensupları baskı altında"

08 Mart 2017 14:31

2007'den 2013'e kadar AKP hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yapan Ertuğrul Günay, Yeni Asya gazetesi muhabiri Nur Ener'in tutuklanmasıyla ilgili olarak "Bir hanım gazetecinin terör örgütü üyeliğiyle suçlanması inandırıcı gelmiyor. Maalesef bir cadı avı yaşanıyor ve basın mensupları baskı altında" dedi.

Yeni Asya'da yer alan habere göre Günay şunları söyledi:

“Çok üzüldüm Nur Hanım son röportajı benimle yapmış. Nur Hanım son zamanlarda ses getiren ilgiyle takip edilen çalışmalar yapıyordu. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da belirttiği gibi bazı çevreleri rahatsız etmiş olabilir. Aksi halde bir hanım gazetecinin terör örgütü üyeliğiyle suçlanması inandırıcı gelmiyor. Maalesef bir cadı avı yaşanıyor ve basın mensupları baskı altında”

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