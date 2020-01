Günay: Çamlıca'ya Ak Mescit yapalım

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, cami yapılması gündeme gelen Çamlıca’ya, Kırım ve Kazan’da da olan Ak Mescit’in inşa edilmesini istedi.

Mimarlar ve Mühendisler Grubu'nun düzenlediği çalışma toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çamlıca Camisi için kendisinin de ''kapalı kapılar ardında'' bir öneri getirdiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, orijinali Kırım'da bulunan, yakın zamanda aynı adla bir örneği de Tataristan'ın Bulgar kentinde inşa edilen Ak Mescit'in bir benzerinin, Çamlıca'ya inşa edilmesini teklif ettiğini söyledi.

Günay, şöyle konuştu: ''Çok büyük değil ama çok güzel. Mermer, parlak değil, mat. Ama pırıl pırıl. İstanbul'da bir Ak Mescit yok. Kırım'da var, Kazan'da var. Böyle mücevher gibi bir şey yapalım, cesameti değil, zarafetiyle ortaya çıksın, pırıl pırıl olsun, o tacın yakutu gibi, orada bir yerde gözüksün, hatta bence Ak Mescit olsun adı. Madem bu coğrafyayı Kazan'ı, Kırım'ı birbiriyle bağlamaya çalışıyoruz, adı da Ak Mescit olsun."

Ertuğrul Günay, Çamlıca'ya yapılacak caminin bu bölgenin bir tabiat varlığı olması nedeniyle Kültür Bakanlığı'nın değil, Şehircilik Bakanlığı'nın alanına girdiğini vurguladı.

Kendisine bu konunun sorulmadığı belirten Günay, ''Ama ben İstanbul'un silüetiyle ilgili her meseleye üstüme düşse de düşmese de karışıyorum çünkü İstanbul'un her şeyi bir kültür bakanını ilgilendirir. İstanbul'da atılacak her adım, dikilecek her taş kültür bakanını ilgilendirir. O yüzden bana sorsalar da sormasalar da fikrimi söylüyorum'' dedi.

'Taksim' edebiyle bir cami'

Taksim'e cami projesine de değinen Günay, ''Evet yapalım, şart. Çünkü Taksim'in oluştuğu dönemdeki demografik yapı değişti, nüfus yapısı değişti'' dedi.

Ağa Camii ve Firuzağa Camisi'nin Taksim'e yetmediğini belirten Kültür Bakanı Günay, ''Tarlabaşı'na inen yolun yanında, Maksimin arkasında boş alan var, otopark olarak kullanılan. Orada mücevher gibi, yani ebatlarıyla değil, edebiyle bir cami, büyüklüğüyle değil, zarafetiyle bir cami. Çünkü zaten ibadethaneler girerken size o adabı, edebi hissettirir'' ifadelerini kullandı.