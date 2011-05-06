Ertuğrul Günay: Baykal'a bugünlerde söz düşüyor mu?

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Bakan Günay, bir gazetecinin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın bu konuyla ilgili olarak "İzmir’i bırakın Kayseri’ye bakın" dediğini belirtmesi üzerine, "Sayın Baykal, bu tartışmaya niye dahil olmaya çalışıyor anlamıyorum. Siyaseten bugünlerde ona bir söz düşüyor mu?" dedi.İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği’nin Tarihi Karaosmanoğlu Hanı’nda düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılan Günay, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Günay, özellikle Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonla ilgili sorular üzerine, operasyonla ilgili yaptığı değerlendirmelerden kötü niyetli anlamlar çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. Bundan sonra bu konuda hiçbir şey söylememeyi tercih edeceğini açıklayan Günay, "Ben bir seçim ortamında bu tür haksız çekişmelere, tartışmalara yol açacak bir olayın hepimizi rahatsız edeceğini söyledim. Yüksek sesle, samimi kanaatimi söyledim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı da rahatsız olmadığını söyledi. Bence soruşturmanın içeriği ve akibetini ona sormak gerekiyor. Sayın Baykal niye bu tartışmaya dahil olmak istiyor onu anlamıyorum siyaseten ona söz düşüyor mu bilmiyorum" dedi.CHP’lilerin operasyondan sonra oylarının artacağı yorumlarını da değerlendiren Günay, şöyle konuştu:"Bunlar garip değerlendirmeler. Sevinçli gözüküyor arkadaşlar. Operasyondan siyasi bir sonuç üretmeye çalışıyorlar. Sevinçli gözüküyorlar. Bugün yargı karar verecek. Ben üzüntü duyuyorum. Onlar sevinçli davranıyorlar. Bu vatandaşın işin gerçeğini anlamasına imkan verecek açıklıkta bir değerlendirmedir."Toplantının yapıldığı Karaosmanoğlu Hanı’nı göstererek Kemeraltı’nda yapılan düzenlemelerin de yetersiz olduğunun görüldüğünü dile getiren Günay, bu manzaranın kendisini üzdüğünü ve ne Kemeraltı’na ne İzmir’e ne de ticaret merkezine yakıştığını kaydetti. Daha önce Ankara’da yapılan yanlışları eleştirdiğini ancak İzmir’i gördükten sonra Ankara’ya haksızlık yaptığını anladığını söyleyen Günay, şöyle devam etti:"Ankara’da son 3 yılda Cebeci’deki Hamamönü yerleşimini bir görsünler. Orada yapılan düzenleme ile mülkler para etti. Yer kalmadı. Ankara’da inanılmaz bir turistik destinasyon ortaya çıktı. Bu Ankara’da oluyorsa İzmir’de hayli hayli olabilir. Karaosmanoğlu Hanı’nda mülk sahipleri aralarında anlaşarak bize gelsinler. Biz restorasyon projesi yaparız. Cephe giydirme yaparız. Burayı ayağa kaldırırız. Ben bu konularda İzmir’in gücünü ileriye doğru dönüştürelim diyen herkese elimi uzatmaya hazırım. İstanbul’un Kapalı Çarşısı neyse Kemeraltı da o olacak. Kemeraltı’nda bütün tarihi merkezleri ayağa kaldırmak için söz veriyorum. Bu konuda seferberlik başlatabiliriz. Ben 40 yıl önce İzmir’e geldiğimde daha doğal ve tarihi bir yerdi. 40 yıl sonra yerinde saymış. Bundan sonra İzmir milletvekili olarak yakından ve içinden takip edeceğim."Bakan Günay daha sonra Süper Lig’de düşme potasındaki Bucaspor’un tesislerini ziyaret etti, antremanı izledi. Futbolulara baklava yediren Günay, "Olur böyle vakalar" diyerek futbolculara moral verdi. Bucasporlu futbolcular da Günay’a 35 numaralı forma hediye etti.