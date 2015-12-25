Ertuğrul 1890 filminin galasına katılan Başbakan, Nâzım Hikmet şiiri okudu

Türk-Japon ortak yapımı "Ertuğrul 1890" adlı filmin galasında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini okudu.

"Ertuğrul 1890" adlı filmin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galada ilk sözü alan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Yutaka Yokoi, ortak yapım olan bu filmin iki ülke arasındaki tarihi dostluğu daha da pekiştireceğini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Önal da, filmin, Türk sinema tarihindeki en büyük bütçeli filmlerinden biri olduğunu belirterek, iki ülkenin platolarında 4,5 ayda tamamlandığını söyledi. Filmin Japon Yönetmeni Mitsutoshi Tanaka ise bu filmi, iki ülke arasındaki dostluğun daha da derinleşmesi için yaptığını söyledi.

"Onlar Türk-Japon dostluğunun nişanı oldular"

Galada yaptığı konuşmaya, "Fedakarlığın sinema diliyle anlatıldığı bu filmi bizlere kazandıranlara teşekkür ediyoruz" sözleriyle başlayan Başbakan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle anlar vardır ki hafızanızdan hiç silinmez. Hafızanızda hep diri olarak yaşar. Benim hafızamda da yer eden, hiç unutamadığım bir hatıra var. 11 Nisan 2014 günü Dışişleri Bakanı olarak Kuşimato'ya gitmem ve oradan Hoşima köyüne geçip ziyaret etmemdir. 681 şehidimizin okyanusta şehit olduğu o yere gidip bir süre oturdum. Okyanusa baktım, sanki onlar "Sen hissetmesen de biz buradayız" diyordu. Uzun süre, kayalıklara çarpan dalgaları seyrederek, 681 şehidimizi ve kurtulan 69 ecdadı tekrar tekrar gözden geçirdim. Kuşimato farklıydı. Bir dostluk için uzak bir ülkeye giden insanlardır bunlar. Evet, gittiler. 1887 yılında Japon İmparatoru Komeii tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e gönderilen nişana karşı, Sultanımızın selamını götürmeye gittiler. Sultanımız Abdülhamid o nişanı kabul etmişti ve bir dostluk nişanı olarak o insanları okyanusa göndermişti. Bu olayla, dostlukların kıtalar aşabileceğini bir kez daha hissetmiştim. Siyasi iradeyle bir yolculuk başlıyor ama büyük fedakarlıklarla o tohum büyüyor. Onlar Türk-Japon dostluğunun nişanı oldular. Onları rahmetle anıyoruz. Onların fedakarlıklarını hiç zihnimizden çıkarmayacağız."

Nazım Hikmet şiiri

Başbakan Ahmet Davutoğlu daha sonra Japonya'ya 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası atıldığını hatırlatarak, Nâzım Hikmet'in "Hiroşima'da öleli / Oluyor bir 10 yıl kadar / 7 yaşında bir kızım / Büyümez ölü çocuklar" dizelerini okudu. Davutoğlu, "Hiroşima'ya atılan bombanın her bir zerresi insanlara ölüm saçtı. Allah bir daha hiç kimseye Hiroşima ve Nagazaki'deki dehşeti yaşatmasın" dedi.

Van depremindeki kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden japon doktor Miyazaki'yi de anan Başbakan'ın konuşmasının ardından, filmin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları sahneye çıkarak, duygularını anlattı. Ardından, Başbakan Davutoğlu ve diğer davetliler "Ertuğrul 1890" filmini izledi.