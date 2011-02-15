-ERTOSUN: GÖREVLENDİRME OY BİRLİĞİYLE OLMALIYDI ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Ali Suat Ertosun, Balyoz ve Hrant Dink davalarına bakan İstanbul 10 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkanlarının oy birliğiyle görevden alındığını, ancak yerlerine yapılan görevlendirmenin oy çokluğuyla olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin gündemine yön veren kritik davalara bakan mahkemelerin başkanlarının oy birliğiyle görevlendirilmesi gerekirdi. Keşke bu olsaydı'' dedi. Ertosun, yaptığı açıklamada, 10 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkanlarının, soruşturma dosyası sebebiyle başka mahallerde yetkilendirildiklerini, bu kararın oy birliğiyle alındığını söyledi. Bu mahkemelere yine özel yetkili mahkemelerde üye olarak çalışan hakimler arasından görevlendirme yapıldığını kaydeden Ertosun, ancak bu görevlendirmenin oy çokluğuyla yapıldığını ifade etti. Ertosun, şunları kaydetti: ''Mahkeme başkanları nasıl oy birliğiyle alındıysa yerlerine getirilenlerin de oy birliğiyle atanması gerekirdi. Türkiye'nin gündemine yön veren kritik davalara bakan mahkemelerin başkanlarının da oy birliğiyle görevlendirilmesi gerekirdi. Keşke bu olsaydı. Gönül isterdi ki böyle önemli davalara bakan mahkemelere, hepimizin itimat ettiği, oy birliğine vardığı kişiler atansın''