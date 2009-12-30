Ertosun için soruşturma açılmadı

T24 - Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ali Suat Ertosun hakkında ''soruşturma açılmasına'' gerek görmedi.



Ertosun, bazı basın organlarında, ''tarafsızlığını kaybettiği, Kent Oteli'ndeki toplantılara katılarak kamuoyunda Ergenekon olarak adlandırılan silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve yargılanması gerektiği'' yönündeki iddialar üzerine 7 Ağustos 2009'da Yargıtay Birinci Başkanlığına dilekçe vererek, hakkında inceleme ve gerekirse soruşturma yapılmasını istemişti.



Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Ertosun hakkında yürütülen ön incelemeyi tamamladı. Kurul, Ertosun hakkında ''soruşturma açılmasına'' yer olmadığına karar verdi.

