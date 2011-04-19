-ERTOSUN DİLİPAK'TAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ali Suat Ertosun, bir köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla gazeteci Abdurrahman Dilipak ve Anadolu'da Vakit gazetesi aleyhine açtığı davada 4 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına Ertosun'un avukatı Rabia Balkanlı katıldı. Avukat Balkanlı, ''Dilipak'ın yazısının HSYK tarafından çıkarılacak kararnameyi etkilemek amacıyla bir dönem içerisinde kasıtlı olarak yazıldığını'' savundu. Daha önceki beyanlarını tekrarlayan Balkanlı, davanın kabul edilmesini talep etti. Hakim Mehmet Cengiz Çifçi, davayı kısmen kabul ederek, ''Derin HSYK'' başlıklı köşe yazısı nedeniyle Dilipak ve gazetenin Ertosun'a yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Çifçi, diğer köşe yazısı yönünden ise davayı reddetti. Ali Suat Ertosun, Abdurrahman Dilipak'ın yazdığı ve Anadolu'da Vakit gazetesinde yayınlanan 18 Temmuz 2009 tarihli ''HSYK Jüristokratik Darbe Peşinde mi?'' ve 24 Temmuz 2009 tarihli ''Derin HSYK'' başlıklı köşe yazılarında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle her bir yazı için 20 bin lira olmak üzere toplam 40 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.