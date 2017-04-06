Ertem Şener'den İngiltere Büyükelçisi'ne küfür

Spor spikeri ve televizyoncu Ertem Şener, Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'a sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden küfür etti. Moore, daha sonra bu küfüre "Of ya! Kim bu aptal" diyerek cevap verdi.

Richard Moore'un baharın gelişine yönelik yayımladığı mesaja Şener, "Suriye'de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar'dan , Lale'den konuşamaz ! O.... Çocuğusunuz" diye yazdı.

Şener'in Büyükelçi Moore'a küfür ettiği o paylaşım:

Şener, Büyükelçi Moore'un aynı paylaşımını alıntıladığı başka Tweet'lerde ise şunları yazdı:

"İngiliz köpeği bu lalelerin altı kanla sulandı yüzyıllardır !!! Dedeleriniz iyi bilir şerefsiz köpekler ! Bunlar ne alçak insanlar !!! Bu adamlar HAYIR kampanyası yapıyor , DARBE istiyor. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardan, bu alçaklardan. İşte açık açık Türkiye'ye böyle mesaj veriyorlar.Diyorlar ki ;Darbede başarılı olsaydık bu laleler daha önce açacaktı. Gelin ulan yine gelin"

"Kim bu aptal?"

Moore, daha sonra Şener'e "aptal" dedi ve "Bu kim" diye sordu.