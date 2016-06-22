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Ertem Şener'den Atilla Taş'a cinsiyetçi hakaret: Karı gibi kaçma şerefsiz!

Atilla Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetine katılan Ertem Şener'i Twitter'dan alaya almıştı

22 Haziran 2016 16:30

Spor programı sunucusu Ertem Şener ile Atilla Taş, karşılıklı ağır ifadelerle Twitter'dan kapıştı.

Atilla Taş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği iftar yemeğine katılan Ertem Şener’in fotoğraflarını paylaşıp altına alaya alan notlar düştü.

Taş, Şener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzaktan bakarken çekilmiş bir fotoğrafının altına “Gör beni reyis! N’olur gör beni! Gör beni n’olur! Benim Ertem!” diye yazdı. Şener’in Atilla Taş'ın tweetine tepkisi ise çok sert oldu.

Şener, Atilla Taş'a cinsiyetçi ifadelerler hakaret ederek, “Karı gibi kaçma. Bunlar daha fragman. Cumhurbaşkanına gösterilen saygıyı yalakalıkla kartıtıran şerefsiz” dedi.

Atilla Taş'ın tweeti şöyle:

Ertem Şener'in Taş'ın tweetine karşılığı şöyle:

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