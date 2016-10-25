T24 LogoT24 Logo
Spor

Ertem Şener: Başkanınız tehdit eder, siz edersiniz, ulan siz kimsiniz be!

Derin Futbol programının moderatörü Ertem Şener, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in Aziz Yıldırım'ın medyaya yönelik tehditlerine karşı sessiz kalmasına tepki gösterdi

25 Ekim 2016 12:20

Derin Futbol moderatörü Ertem Şener, "Bir tarafınız yiyorsa Aziz Yıldırım'a mikrofon uzatın" diyen taraftara canlı yayında, "Başkanınız tehdit eder, siz edersiniz, ulan siz kimsiniz be?" ifadelerini kullandı. 

Beyaz TV'de ekrana gelen Derin Futbol programının moderatörü Ertem Şener programı sosyal medyadan eleştiren bir takipçiye çıkıştı.

İzleyicinin "Bir tarafınız yiyorsa Aziz Yıldırım'a mikrofon uzatın" yorumunu okuyan Ertem Şener canlı yayında çileden çıktı. Şener, "Aziz Yıldırım'ın karşısında iki gündür Beyaz Tv var be. Siz kimsiniz be? Başkanınız tehdit eder, siz tehdit eder kimsiniz ya" dedi.

 

"Oğuz Tongsir neredesin?"

 

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in Aziz Yıldırım'ın medyaya yönelik tehditlerine karşı sessiz kalmasına da tepki gösteren Şener, "Bunlar hep senin yüzünden oluyor. Aziz Yıldırım tehdit etti. Neredesin Oğuz Tongsir? İçinizdekileri biliyorum, tek tek temizlenecekler. 15 Temmuz'da 5 liraya arabanın önüne yatan insanlar varmış öyle diyorsun ya" dedi.

ETİKETLER

Ertem ŞenerDerin FutbolAziz YıldırımOğuz Tongsir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24