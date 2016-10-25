Ertem Şener: Başkanınız tehdit eder, siz edersiniz, ulan siz kimsiniz be!

Derin Futbol moderatörü Ertem Şener, "Bir tarafınız yiyorsa Aziz Yıldırım'a mikrofon uzatın" diyen taraftara canlı yayında, "Başkanınız tehdit eder, siz edersiniz, ulan siz kimsiniz be?" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de ekrana gelen Derin Futbol programının moderatörü Ertem Şener programı sosyal medyadan eleştiren bir takipçiye çıkıştı.



İzleyicinin "Bir tarafınız yiyorsa Aziz Yıldırım'a mikrofon uzatın" yorumunu okuyan Ertem Şener canlı yayında çileden çıktı. Şener, "Aziz Yıldırım'ın karşısında iki gündür Beyaz Tv var be. Siz kimsiniz be? Başkanınız tehdit eder, siz tehdit eder kimsiniz ya" dedi.

"Oğuz Tongsir neredesin?"

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in Aziz Yıldırım'ın medyaya yönelik tehditlerine karşı sessiz kalmasına da tepki gösteren Şener, "Bunlar hep senin yüzünden oluyor. Aziz Yıldırım tehdit etti. Neredesin Oğuz Tongsir? İçinizdekileri biliyorum, tek tek temizlenecekler. 15 Temmuz'da 5 liraya arabanın önüne yatan insanlar varmış öyle diyorsun ya" dedi.