-Ertelenen maçın tarihi belli oldu KARABÜK (A.A) - 03.02.2012 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı, 9 Şubat Perşembe günü oynanacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz Çarşamba günü oynanması gereken, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının 9 Şubat'ta oynanmasına karar verildiği bildirildi. Bu maçın ertelenmesinden dolayı 5 Şubat Pazar günü oynanması gereken Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Şubat'a alındığı belirtildi. Maçların gün ve saatlerinin TFF tarafından kendilerine bildirildiğinin vurgulandığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının 9 Şubat 2012 Perşembe günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı, Samsunspor ile yapılacak Süper Lig 25. hafta maçının ise 5 Şubat Pazar gününden 6 Şubat Pazartesi gününe alındığı bildirildi.