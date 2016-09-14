Ertelenen maç bu akşam



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C grubunda salı akşamı oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle karşılaşmasının hakemi tarafından başlamasına kısa süre kala ertelenen İngiltere'nin Manchester City ile Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımları arasındaki mücadele bu akşam yapılacak. Maç TSİ 21:45'te başlayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada ertelenen maç için satılan biletlerin bu karşılaşma için de geçerli olacağı ve yeni bilet satılmayacağı bildirildi. Karşılaşmanın sadece sportif gerekçelerle değil, seyirci güvenliği için de ertelendiği öğrenildi.

Bu akşamın programı

Şampiyonlar Ligi'ne bu akşam Manchester City-Mönhcengladbach mücadelesinin dışında E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma daha oynanacak.

E grubunda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen Rus CSKA Moskova'yı Bay Arena'da konuk edecek. Grubun diğer mücadelesinde İngiliz ekibi Tottenham Monaco ile karşı karşıya gelecek.

G grubunda Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olurken son şampiyon Real Madrid, Portekiz'in Sporting Lizbon ekibiyle Santiago Bernabeu'da mücadele edecek.

G grubunda Belçika'nın Club Brugge ekibi Premier Lig şampiyonu Leicester City'yi konuk edecek. Grubun diğer maçında Portekiz temsilcisi Porto, Danimarka'dan Kopenhag karşısında puan arayacak.

H grubunda ise İtalyan Juventus, İspanya'dan Sevilla, Fransız Lyon da Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların tamamı TSİ 21:45'te başlayacak.

Bayern Münih ve Barcelona farkı

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon dün akşam oynanan 7 karşılaşmayla açıldı. Barcelona ve Bayern Münih, rakipleri karşısında gecenin en farklı sonucunu aldı.

A grubunda İsviçre'nin Basel ekibi Bulgar temsilcisi Ludogorets ile 1-1 berabere kalırken Cavani'nin Paris St.Germain adına henüz 42'nci saniyede ağları havalandırarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en erken gollerinden birine imza attığı maçta PSG ile Arsenal 1-1 berabere kaldı. #bibg#

B grubunda Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne puanla başladı. Siyah-beyazlıların golünü serbest vuruştan yaptığı şık vuruşla 90+5'te Anderson Talisca kaydetti. Grubun diğer mücadelesinde İtalyan Napoli, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i deplasmada 2-1'le geçti.

C grubunda Manchester City – Mönchengladbach mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarşamba akşamına ertelendi. Grubun diğer maçında şampiyonluk adayı Barcelona Messi'nin 3 gol attığı maçta İskoç temsilcisi Celtic'i 7-0 yenerek gecenin en farklı sonucunu aldı. Bu Arjantinli yıldızın Şampiyonlar Ligi'ndeki 7'nci hat-trick'i oldu.

D grubunda mücadele eden bir başka şampiyonluk adayı Bayen Münih de Rus Rostov'u 5-0 yenerek gecenin bir başka en farklı skoruna aldı. Thomas Müller, 27'nci doğum gününde skora 1 golle katkı sağlarken, rakip fileleri iki kez havalandıran genç Kimmich de kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi gollerini kaydetti. Son finalist Atletico Madrid ise PSV Eindhoven'i sahasında 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.