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Spor

Ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası, 2021'de Japonya'da düzenlenecek

04 Aralık 2020 23:41

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'na Japonya ev sahipliği yapacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, daha önce Katar'da düzenlenmesi planlanan turnuvanın Japonya'ya alındığı belirtildi. Şubat 2021'de gerçekleştirileceği duyurulan organizasyonun, yıl sonuna alındığı kaydedildi.

Öte yandan, FIFA Futbol Paydaşları Kurulu'nun (FSC) kadın futboluna yönelik yeni küresel standartlar içeren teklifleri FIFA Konseyi tarafından kabul edildi.

Buna göre, özellikle hamilelikten kaynaklanan hak kayıplarını önlemeyi amaçlayan teklif doğrultusunda kadınlar, en az 14 hafta annelik iznine ayrılacak ve bu süre zarfında sözleşmedeki maaşının 3'te 2'sini alacak.

Kulüpler, işe dönüş sonrası kadın futbolcuları takıma geri alacak ve formlarına kavuşmaları için tıbbi destek verecek.

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