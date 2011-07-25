'Erteleme çıkarsa kamp yapabiliriz'

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Erteleme kararı çıkarsa belki birkaç günlük kamp yapabiliriz" diye konuştu.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, NTV Spor'a yaptığı özel açıklamalarda en önemli hedefinin Galatasaraylılık ruhunu geri getirmeye çalıştığını söyledi.



İstanbul'daki hava şartlarına uyum sağlayabilmek için kamptan bugün döneceklerini söyleyen Terim, "Genel süreçten memnunum. Inter maçındaki iştahımız beni memnun ediyor" dedi.



Tecrübeli teknik adam "Inter, Liverpool gibi rakiplerle oynamak bize doğru analiz imkanı veriyor. Antrenmanlardaki taktik uygulamaları sahaya yansıtmak bizim için iyi oldu. Bazı şeyleri değiştirmek kolay değil, zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.



Kaybettiği zaman bile taraftarın gurur duyacağı bir takım olmaya doğru gittiklerini belirten Terim, transfer konusunda da, "Taraftarlar bizim ağzımızdan çıkanı doğru bilecek. Transferin gizli kalması gerekir. Ben listeyi başkana çoktan verdim. O kadar çok isim çıkıyor ki bu kadar futbolcuyu zaten alamayız" dedi.





'GİDECEK OYUNCULAR KONUSUNDA YERLİ-YABANCI AYRIMIMIZ YOK'



Gidecek oyuncuların olup olmadığı sorusunu ise Terim, "Oyuncularımızla yolları ayırmak konusunda yerli-yabancı ayrımımız yok. Henüz federasyonun yabancı sayısı konusunda ne karar aldığını bilmiyoruz" diye yanıtladı.



Fatih Terim, "Erteleme kararı çıkarsa belki birkaç günlük kamp yapabiliriz" dedi.



Terim son olarak da, "Ben Galatasaraylılık ruhunu geri getirmek için uğraşıyorum" diye konuştu.



