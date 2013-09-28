Ertaşlarsız Neşet Ertaş anması

Neşet Ertaş 1. Altın Bağlama Kültür/Sanat Ödülleri töreni bugün Kırşehirde gerçekleştirildi. 'Bozkırın tezenesi'nin adına düzenlenen törene birçok sanatçının yanısıra Başbakan Erdoğan da katıldı, sanatçılarla beraber sahnede Gönül Dağı'nı söyledi.

Ertaş ailesi de tam da bu sebepten törene katılmadı. Ertaş'ın telif haklarının ve Kalan Müzik'in sahibi Hasal Saltık ile Ertaş ailesi adına Hasan Ertaş, törende Neşet Ertaş adının politik ve ticari amaçla kullanıldığını belirterek, tepki gösterdi.

'Rahatsız olduk'

Aile adına konuşan Hüseyin Ertaş, "En son bilgilendirildik. En azından önceden haberdar etseler katılmama kararı vermezdik. Herkes Neşet Ertaş'ı anabilir, gece yapabilir ama bunun politik ve ticari amaçlı kullanılması bizi rahatsız eder" dedi.

Hasan Saltık da, Ertaş ailesinin, 'Bize de bu hafta haber verildi, konu mankeni gibi arandık' dediğini aktararak, "Rahmetli ne sağa ne de sola çekilmek istemezdi" ifadesini kullandı.

Saltık, Ertaş için, "12 Eylül sonrası sık sık Türkiye’den ozanlar çağrılırken, Neşet Ertaş’ı gecelere hiç davet etmemişler. Sahip çıkmamışlar. Bunun acısı çok yaşamıştı. Politikadan hoşlanmaz, bir tarafa çekilmek istemezdi. Bir dönem, ‘sağcıların ozanı’ gibi algılanıyordu. Bu da onu çok rahatsız ederdi. İki tarafa da küskündü." dedi.

Pir Sultan türküsü söylediği için dövdüler

Saltık, Ertaş'ın politize edilmekten duyduğu sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Bana anlattığı ve çok üzüldüğü bir anısı vardı. Bir gün sahnede Pir Sultan Abdal’dan bir türkü söylemiş. İnişinde dövmüş, ‘Sen Pir Sultan Abdal’ın türküsünü ne hakla söylersin?’ demişler. Bunun sızısını yüreğinde hep taşıdığını anlatmıştı. Biz bu anma etkinliğinden bütün organizasyon bittikten sonra haberdar olduk. Telif haklarının sahibi ve yapımcısı olarak ben; ve aileyi temsilen Hüseyin Ertaş en son bilgilendirildik."