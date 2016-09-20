"Ersun Yanal'ın sağlığı tehlikede!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal stresli günler geçiriyor. Deneyimli teknik adamın doktoru Yanal'dan stresten uzak durmasını tavsiye etti. Yanal takımı ve sağlığı arasında seçim yapabilir.

Sözcü’nün spor gazetesi Açık Mert Korkusuz’un haberine göre, ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, kardiyoloji uzmanı Özgen Doğan'dan çok açık bir ikaz geldi.

Yaklaşık üç yıl önce anjiyo geçiren ve sezon öncesinde kontrol amacıyla Amerika'nın yolunu tutan 54 yaşındaki çalıştırıcıya, ameliyat sonrası aşırı üzüntü ve sıkıntıdan uzak durması bir kez daha tembihlenmiş, Yanal, uyarılara rağmen Trabzon'la anlaşmıştı.

Doktor Özgen Doğan bordo-mavililere gitmemesi yönündeki ikazlarını, “Merak etme, orada yeni bir takım kuracağım ve sorunsuz bir dönem yaşayacağız” şeklinde savuşturan Ersun Yanal için işler hiç iyi gitmiyor.

4 maçın 3'ünü kaybeden Trabzon'da camianın ve taraftarların tepkisini çekmeye başlayan Yanal'ın bu şekilde devam etmesi halinde, sağlığı ve takım arasında bir seçim yapması gerekebilir.