T24 LogoT24 Logo
Spor

"Ersun Yanal'ın sağlığı tehlikede!"

Yanal, üç yıl önce anjiyo olmuştu

20 Eylül 2016 12:35

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal stresli günler geçiriyor. Deneyimli teknik adamın doktoru Yanal'dan stresten uzak durmasını tavsiye etti. Yanal takımı ve sağlığı arasında seçim yapabilir.

Sözcü’nün spor gazetesi Açık Mert Korkusuz’un haberine göre, ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, kardiyoloji uzmanı Özgen Doğan'dan çok açık bir ikaz geldi.

Yaklaşık üç yıl önce anjiyo geçiren ve sezon öncesinde kontrol amacıyla Amerika'nın yolunu tutan 54 yaşındaki çalıştırıcıya, ameliyat sonrası aşırı üzüntü ve sıkıntıdan uzak durması bir kez daha tembihlenmiş, Yanal, uyarılara rağmen Trabzon'la anlaşmıştı.

Doktor Özgen Doğan bordo-mavililere gitmemesi yönündeki ikazlarını, “Merak etme, orada yeni bir takım kuracağım ve sorunsuz bir dönem yaşayacağız” şeklinde savuşturan Ersun Yanal için işler hiç iyi gitmiyor.

4 maçın 3'ünü kaybeden Trabzon'da camianın ve taraftarların tepkisini çekmeye başlayan Yanal'ın bu şekilde devam etmesi halinde, sağlığı ve takım arasında bir seçim yapması gerekebilir.

ETİKETLER

Ersun YanalTrabzonsporAnjiyoSağlık durumuDoktor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24