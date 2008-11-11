Ersun Yanal'ın maç yorumu!



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından şu açıklamayı yaptı...



Ersun Yanal'ın maç ile ilgili açıklamaları şöyle: "Oyunu kazanmak için stratejiler vardır. Hedefi olan takımların kazanması için skoru koruması gerekir. Alacağımız sonuç kupanın yanı sıra, stratejik olarak da bir anlam kazanacaktı. Takım olarak iyi oynadık ancak sonucu alamadık. Kazanmak önemliydi ancak bugün maçı kazanacak bir takım yoktu sahada ve neticesinde maçı kazanamadık. Çok zor artık bundan sonra diğer maçları bekleyeceğiz. Bugünkü maçın ana teması kazanmaktı. Oyuncularımız yaklaşık 80 dakika iyi oynadılar. Beşiktaş da zaman zaman oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Son dakikalarda çok yorulduk ve son dakikalarda yediğimiz golle üstünlüğü rakibimize verdik. İddiamiz oldukça azaldı"

