Ersun Yanal'ın gönlündeki 3 isim

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, devre arasından önce takviyelerin tamamlanması isteğini Başkan Muharrem Usta’ya ileterek, Nuri Şahin, Narsingh ve Micah Richards’ın bir an önce alınmasını istedi.

Transferde daha şimdiden hareketli günler geçirmeye başlayan Trabzonspor, lige verilen milli arada Ersun Yanal’ın belirlediği isimler için resmi temasa geçmeye hazırlanıyor.



Devre arasından hemen önce kaliteli ve nokta atışı transferler yapmayı planlayan Ersun Yanal’ın listesinin başında Borussia Dortmund’un Türk yıldızı Nuri Şahin yer alıyor.



Nuri’den sonra aklındaki bir diğer ismin sezon başında istediği PSV’nin Hollandalı yıldızı Luciano Narsingh olduğunu söyleyen Yanal, sağ bek için izleme ekibinin bir çok isim üzerinde çalıştığı ancak öne çıkan ismin sezon başında teklif yapılan Aston Villa’dan Micah Richards'ı istedi.

