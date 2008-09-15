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Spor

Ersun Yanal'dan Yattara açıklaması

15 Eylül 2008 03:00


Trabzonspor'da Beşiktaş maçında forma giymeyen Yattara'nın alacakları nedeniyle forma giymediği iddialarına teknik direktör Ersun Yanal sert tepki gösterdi.

Trabzonspor'un Gineli oyuncusu İbrahima Yattara'nın, alacakları nedeniyle Beşiktaş maçında forma giymek istemediği iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Ligin ikinci haftasındaki Ankaragücü maçında sakatlık geçiren, ancak geçen hafta ortasında takımla birlikte çalışmalara başlayan Yattara'nın, alacakları nedeniyle Beşiktaş maçında forma giymek istemediği iddia edildi.

Bir diğer iddia ise hafta içinde Song'a araba alınıp Yattara'ya alınmamasına Gineli oyuncunun tepki gösterdiği ve Beşiktaş maçında oynamak istemediğini söylediği şeklinde oldu. Ancak bu iddialar bordo-mavililer tarafından yalanlandı.

Teknik direktör Ersun Yanal, Yattara ile ilgili iddialara ilişkin olarak, ''Şu anda Trabzonspor takımında yapılan organizasyon çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Hiçbir oyuncumuzun içerde zamanı geçmiş alacağı bulunmuyor'' dedi.

Düzenli şekilde ödemelerin devam ettiğini ifade eden Yanal, ''Yattara ve hepsinin gününde hatta gününden önce ödemeleri yapılıyor. Trabzonspor, planladığı ölçüde zamanı gelmiş vecibeleri yerine getirdi. En ufak problem olmadı. Bunlar dedikodu, bunlarla uğraşmamak lazım. Bunlar yanlış ve çirkin şeyler. Yattara'nın alacaklarından kimi ne? Yattara profesyonel oyuncu, Trabzonspor'da başka bir oyuncu yok mu? Ayağındaki rahatsızlığından dolayı kadrodan çıkarttık. Kararı beraber aldık. Kadroya alıp 15 dakika sonra oyundan alarak, oyun planını bozmasına izin veremezdik'' diye konuştu.

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