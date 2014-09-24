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Spor

Ersun Yanal'dan Galatasaray yorumu

İsmi Galatasaray'la anılan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, şu ana kadar kimseyle görüşmediğini söyledi

24 Eylül 2014 19:58

Galatasaray'da 25 Ekim tarihinde yapılacak Olağanüstü Kongre seçimi öncesinde, bir yandan da teknik direktör değişikliği konuşuluyor. İsmi geçen adaylar arasında yer alan Ersun Yanal, yaptığı açıklamada, Cesare Prandelli'ye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Maraton.com.tr'nin haberine göre, Ersun Yanal, kimseyle görüşmediğini belirterek, "Hiç kimseyle konuşmadım, görüşmedim ve bir anlaşma yapmadım. 1-2 maçta kötü sonuç alındı diye antrenör gönderilmemeli, sahip çıkılmalı. Galatasaray'ın Prandelli'ye sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Bu sezon takım çalıştırıp çalıştırmayacağı sorusuna ise Yanal, "Hayır desem ne olacak. Bu işler belli olmaz." yanıtını verdi.

 

 

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