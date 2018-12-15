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Spor

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

"Siz benim için her şeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarı!" İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli taraftarlara sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj gönderdi

15 Aralık 2018 01:22

\"Siz benim için her şeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarı!\"

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli taraftarlara sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj gönderdi.
Fenerbahçe taraftarına sevgisini ifade eden Yanal, \"Bir insan bir camiayı \'bir şey\' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı \'çok şey\' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı \'her şey\' görüyorsa, bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz; büyük Fenerbahçe taraftarı\" paylaşımında bulundu.
Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

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