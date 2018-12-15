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Spor

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj

Yanal'ın mesajı, Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından da paylaşıldı

15 Aralık 2018 02:07

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Yanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'her şey' görüyorsa, bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarı!" ifadelerini kullandı.

Yanal'ın mesajı, Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından da paylaşıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği mesaj, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

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