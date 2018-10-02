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Spor

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı konuşulan Yanal'dan açıklama geldi

02 Ekim 2018 17:36

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlüğü için adı öne sürülen Ersun Yanal, "Comolli ile çalışmam" dediği yolundaki iddiaları yalanladı.

Yanal'ın, Comolli ile ilgili görüşlerini yakın çevresiyle paylaştığı öne sürülmüştü.

Sporx'in haberine göre;  Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden Ersun Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" dedi.

Ersun Yanal'ın, açıklamasında Fenerbahçe'den söz ederken, "Kulübümüzün" ifadesini kullanması dikkat çekti.

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