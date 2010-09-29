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Spor

ERSUN YANAL'DAN ES ES'E RET ESKİŞEHİR (A.A)

29 Eylül 2010 18:23

-ERSUN YANAL'DAN ES ES'E RET ESKİŞEHİR (A.A) - 29.09.2010 - Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Ersun Yanal'ın TFF'deki görevi nedeniyle teknik direktörlük tekliflerini reddettiğini söyledi. İstanbul'da teknik direktör arayışlarını sürdüren Ünal, Rıza Çalımbay ile yolları ayırdıktan sonra hedeflerine uygun bir teknik adam arayışına girdiklerini belirterek, bu görev için en iyi kişiyi bulmaya çalıştıklarını kaydetti. İstanbul'da 3-4 gündür çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu: ''Eskişehirspor teknik direktörlüğü için yerli ve yabancı pek çok isim geçiyor kamuoyunda. Söz konusu isimlerin çoğu gündemimizde yok. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Genel Direktörlüğü yapan Ersun Yanal ile çalışmak istedik. Bugün görüştüğümüz Yanal'a teklif götürdük. Şu anda TFF'de görevi olan Yanal, projelerinin yarım kalacağını ifade ederek, teklifimizi reddetti. Yanal, TFF'deki görevinin ardından düşüneceği ilk kulübün Eskişehirspor olacağını kaydetti. Yanal'ın cevabının ardından asıl şimdi diğer alternatifler üzerinde çalışmaya başladık. Yerli ve yabancı fark etmiyor. Hedeflerimizi gerçekleştirecek bir teknik direktör arıyoruz.''

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