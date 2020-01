Ersun Yanal: 'Yüreğimizi ortaya koyacağız!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal düzenlediği basın toplantısında 'rakiplerin korktuğu ve önlem almak zorunda kalacağı, yüreğini ortaya koyan ve aklımızla her maçı kazanmak için oynayan bir takım olacağız' dedi.

Topuk Yaylası’ndaki kamp yapılan tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve bilgiler veren Ersun Yanal sözlerine, 'Bu birlikteliğin güzel günler getirmesini temenni ediyorum. Bana gösterilen desteğe tekrar teşekkür ediyorum.' diyerek başladı.

Yanal kurmak istediği takımı şöyle özetledi: 'Yüreğini ortaya koyan , aklını kullanan, kazanmak için oynayan bir takım olacağız. Keyif veren, her türlü oyunu oynayabilen bir takım olacak. Rakiplerin korktuğu ve her maç için galibiyet için çıkan bir takım olacağız. Az önlem alan ama rakiplerin çok önlem alacağı bir oyun şekli olacak. Fenerbahçe rakiplerine her türlü üstünlük sağlayacak bir şekilde oynayacak. Kadro içinde büyük bir rekabet var. Kim hak ederse o formayı giyecek. Bizi hedefe götürecek futbolcularla ilerleyeceğiz.'

'Aykut Hoca'nın getirdiği noktayı yükseltmek için çaba safedeceğiz'

Ersun Yanal kendisine bıraktığı takım için Aykut Kocaman’a teşekkür ederek, 'Aykut hocaya teşekkür ederim, yarı final oynatan bir takım bıraktı. Biz de buradan alıp daha ileriye taşımak istiyorum. Çıtayı yüksetlek için çalışacağız'

Aykut Koaman’ın transfer listesi üzerinden gidilmesi üzerine ise Yanal, 'Transferler için bilgim ve fikrim var.' Dedi.

Yabancı Kararı

6 + 0 + 4 kuralının geçen sene alınmış bir karar olduğunu hatırlatan Yanal, 'Fenerbahçe planlamasını buna göre yaptı. Bu şekilde programlamaya devam edeceğiz. Seneye 5 +0+3 olacak. Planlama sürüyor...Yerli oyuncuların çok önemli olduğu dönemler yaşıyoruz. Kadro içinde büyük bir rekabet var. Kim hak ederse o formayı giyecek. Bizi hedefe götürecek futbolcularla ilerleyeceğiz.' Şeklinde konuştu.

‘Sosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşüncemiz yok’

Önümüzdeki günlerde 11 yabancıdan kimler kalacağı netleşir diyen ama kişiler üzerinde konuşmanın yanlış olacağını söyleyen Yanal sosyal medyaya karşı olmadığını da belirtti.

'Fenerbahçe’nin değerleri ve prestiji göz önünde bulundurulursa sosyal medyayı kullanmak sıkıntılı değil.' DİYEN Yanal, 'Oynanmış maç, oynanacak maç, hakemler için bir şeyler yazılmamalı. Prensipler çiğnenmemeli. Sosyal medya çok önemli. Yasaklamak gibi bir düşüncemiz yok.' Dedi.

‘1 yıllık kontrat içinde şampiyonluk şartı var!’

Ersun Yanal 'neden 1 yıllık kontrat yapıldı' sorusu üzerine '1 yıllık kontrat zaten şampiyon olmak şartını, karşılığını taşıyor. Taraftarların da en büyük isteği bu olacaktır. Hep beraber bu sinerjiyi yaratıp hedefe ulaşmaya çalışacağız. 2. olmak başarılı mı, bunu yöneticiler değerlendirir, onların kriterleri karar verir.'cevabını verdi.

Galatasaray’ı geçmek zorundayız

Ezeli rakip Galatasaray için ise şunları söyledi: 'Galatasaray ligin iyi top oynayan takımı. Son 2 yıldır şampiyon oludular. Onları geçmek zorundayız.'

UEFA'dan umutluyum

Yanal UEFA’daki dosya ile ilgili olarak ise 'Biz saha içinde çok iyi kalmak zorundayız, yönetim ise UEFA ile uğraşıyor. Ben umutluyum, başarı sağlanacağına inanıyorum.

Ben şu anda sahada kalmak zorundayım. Uefa 7dan yöneticilere ceza gelirse , olağanüstü kongre gibi durumlar olursa biz işimize bakacağız, sahada kalacağız. Bize ihtiyaç olduğu sürece görevimizi yapacağız.

Aziz Yldırım’a vizyonu için teşekkür ederim, bir spor adamı olarak kazandırdığı mükemmel tesisler için teşekkür ederim'

'Tesisler mükemmel diyen Ersun hoca, 'Bir futbol adamı olarak başkan sayın Aziz Yıldırım’a teşekkür ederim. Vizyonu ve kazandırdığı tesisler için sonsuz teşekkürler.

Avrupa’ya gitmek kampı oralarda yapmak yerine Avrupa’yı ne zaman buraya getireceğiz diye düşünmeliyiz. Otel çok iyi, tesisler, salon olağanüstü. Avrupa’nın bir çok yerinde böyle kalitede kamp yeri yok.

'fenerbahçe taraftarı dünyanın en çabuk kenetlenen takımı'

Çok büyük bir taraftar kitlemiz. 25 milyon Fenerbahçeli dünyanın en çok taraftarı olan kulüplerden biri. Çok çabuk kenetlenebiliyorlar. Onlarla bir cinerji yaratmalıyız.