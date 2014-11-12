Ersun Yanal Trabzonspor'da

Bordo-mavili yönetimin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ersun Yanal, özel uçakla Trabzon'a gitti.

Kulüp Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile İstanbul'dan özel uçakla kente gelen Ersun Yanal, havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında taraftarların boynuna Trabzonspor atkısı taktığı tecrübeli teknik adam, basın mensuplarının sorularına "Daha sonra konuşacağız" cevabını verdi.

Taraftarların sevgi gösterisi ve tezahüratlarına el sallayarak karşılık veren Yanal, daha sonra Hacıosmanoğlu ile kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti. Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Köksal Güney, yönetim kurulu üyeleri Köksal Sadıklar, Mehmet Terzi ve menajer Serhat Altıncı da Yanal'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

Yanal'ı taşıyan özel uçağın piste inişinde kokpitten Trabzonspor bayrağı sallanması dikkati çekti. Havalimanında güvenlik görevlilerin yoğun önlem aldığı karşılamaya, basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Yanal'ın bugün resmi sözleşmeyi imzalayarak bordo-mavili takımla ilk çalışmasına başlanması bekleniyor.