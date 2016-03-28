Ersun Yanal, Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Gelecek sezon 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor için yerel basında yeni sezonda takımın oyun sisteminde değişiklik isteyen başkan Muharrem Usta’nın gelecek sezon takımı teknik direktör Ersun Yanal’a emanet etmeyi düşündüğü belirtildi.

Fanatik’in haberine göre, Yanal’ın, Usta için söylediği, “Türkiye alışık olmadığı bir başkan profili ile tanıştı” şeklindeki sözleri, “Sıcak temas kuruluyor” şeklinde yorumladı.

Yöneticilerin bir bölümünün Yanal’a sıcak baktığı ancak bir bölümünün de kuşkuları bulunduğu öğrenildi. Ersun Yanal bilindiği üzere Bordo-Mavili kulüpte iki farklı dönemde görev almıştı.