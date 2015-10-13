T24 LogoT24 Logo
Spor

Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor mu?

Antalyaspor yönetimi, "Teknik direktör arayışımız yok" açıklaması yapsa da camia içerisinde arayışların başladığı konuşuluyor

13 Ekim 2015 18:25

Yusuf Şimşek'in PFDK'dan 7 maç men cezası almasının ardından Antalyaspor'da teknik direktör değişikliğine gidileceği iddia ediliyor. Listenin ilk sırasındaki ismin ise Ersun Yanal olduğu öne sürülüyor.

Antalyaspor yönetimi, "Teknik direktör arayışımız yok" açıklaması yapsa da camia içerisinde arayışların başladığı konuşuluyor.

AMK Spor 'da yer alan habere göre; kulislerde konuşulan isim isekırmızı -beyazlı taraftarları heyecanlandıracak cinsten: Ersun Yanal...

Son olarak Trabzonspor ’u çalıştıran ve özellikle Fenerbahçeliler tarafından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapması tepki çeken başarılı hocaya henüz bir teklif gitmediği öğrenildi. Ancak  Akdeniz ekibinin, önümüzdeki günlerde bu yönde bir atabileceği belirtiliyor.

 

ETİKETLER

ersun yanalantalyasporyusuf şimşekcezapfdkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24