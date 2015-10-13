Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor mu?

Yusuf Şimşek'in PFDK'dan 7 maç men cezası almasının ardından Antalyaspor'da teknik direktör değişikliğine gidileceği iddia ediliyor. Listenin ilk sırasındaki ismin ise Ersun Yanal olduğu öne sürülüyor.

Antalyaspor yönetimi, "Teknik direktör arayışımız yok" açıklaması yapsa da camia içerisinde arayışların başladığı konuşuluyor.

AMK Spor 'da yer alan habere göre; kulislerde konuşulan isim isekırmızı -beyazlı taraftarları heyecanlandıracak cinsten: Ersun Yanal...

Son olarak Trabzonspor ’u çalıştıran ve özellikle Fenerbahçeliler tarafından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapması tepki çeken başarılı hocaya henüz bir teklif gitmediği öğrenildi. Ancak Akdeniz ekibinin, önümüzdeki günlerde bu yönde bir atabileceği belirtiliyor.