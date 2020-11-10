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Spor

Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor

10 Kasım 2020 08:29

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine en son Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ı getirmeye hazırlanıyor.

Akdeniz ekibi 58 yaşındaki teknik direktör Ersun Yanal ile görüşüyor.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün A Spor kanalına yaptığı açıklamada, "Ersun Yanal ile görüşmeler en geç çarşamba günü netleşir" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, en son Fenerbahçe'nin 03.03.2020 tarihinde Trabzonspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapmıştı. Yanal daha sonra takım çalıştırmamıştı

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