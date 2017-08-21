Ersun Yanal: Stratejik ve psikolojik bir maçtı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, "Stratejik ve psikolojik bir maçtı" yorumunda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, istedikleri oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını ve fazlaca savunmada kaldıklarını vurguladı. Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili de konuşan çalıştırıcı, milli golcünün antrenman eksikliğinden dolayı kasığında bir problem olduğunu ve birkaç hafta sonra sorunsuz bir şekilde sahaya döneceğinin altını çizdi.

Ersun Yanal, maç sonu şöyle konuştu:

Hem stratejik hem psikolojik bir maçtı. Maçın içerisinde bu oyunu rakibe kabul ettirmekten ya da oynamaktan çok onların aldıkları pozisyonlara karşılık verdik.

Kendimiz oyunu forse edip istediğimiz oyunu oynama konusunda eksik kaldık. Biraz daha savunmada kaldık. Kendi alanımızın içerisinde bir ara çok fazla faul oldu. O bölgede baskı yarattılar.

"Burak geri dönecek"

Burak'ın kasık bölgesinde bir rahatsızlığı var. Birkaç hafta içerisinde daha iyi duruma gelecektir. Çin'de antrenmansız kalmasının sonuçları.

Burak'ın erken çıkması bizim hamle zenginliğimizi azalttı. Böylesine gergin, atmosferi zor bir maçta puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin UEFA'da oynayacağı maçta başarılar dilerim.

"Pozisyon penaltıydı veya değildi; bunları

bizim tartışmamızın bir anlamı yok"

Pozisyon belki de penaltıydı. Bunu tartışmanın anlamı yok. Değdi veya değmedi. Bunlar bizim tartışmamamız gereken konular. Buradaki maçın keyfini, zevkini yaşatabildiysek izleyicilere önemli olan budur. Bu bir gösteri ve buradan herkes mutlu ayrılsın, futbol güzel olsun.

Biz takım olmak yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Eksiklerimiz var. Zirveye oynamak ve kalıcı olmak oldukça zor ama bunun için aylardır çalışıyoruz.