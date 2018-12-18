Ersun Yanal: Son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli…

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 90+2'de yediği golle 2-2 berabere kalırken maçın ardından Teknik Direktör Ersun Yanal karşılaşmayı değerlendirdi. Yanal, "Güzel bir başlangıç, iyi bir oyun, kazanma arzusu ve sonunda iki güzel gol. Yaklaşık 40 dakika olağanüstü bir oyun... İlk yarının sonlarına doğru tempo düştü. Yaratıcı oyuncularımızın performansı düştü. Ancak her şeye rağmen son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli" dedi.

Yanal sözlerine şöyle devam etti:

“Fenerbahçe’nin hedefleri çok büyüktür. Hep berabere çalışarak sonucu değiştirecek bir sürecin içerisine girdik. Yaşanan ve yaşatılan coşku çok güzeldi. Hazırlık dönemini iyi geçirmeliyiz. Fenerbahçe kadrosunu güçlendirecek güce sahiptir. Önümüzdeki günlerde konuşulup sürece bağlanacaktır. Tempolu ve hücum oyunu oynayacağız. Devre arasında bunun için çalışacağız ve o şekilde döneceğiz.”