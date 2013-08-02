Ersun Yanal orta sahadan şikayetçi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Salzburg maçı sonrası en fazla alternatife sahip olduğu orta alandan dert yandı. Tecrübeli hoca uzun süre mahkum oynamalarını Alper, Meireles ve Emre’nin yaptığı basit hatalara ve oyunu kuramamalarına bağladı.

Salzburg maçının tamamını önceki gece yardımcıları ile sabaha kadar bir kez daha izleyen tecrübeli hocanın ciddi şikayetleri bulunduğu öğrenildi.

Senad Ok'un Skorer'deki haberine göre, ilk 11’de sahaya çıkan Alper, Meireles ve Emre Belözoğlu’nun çok top kaybetmesinden dert yanan Yanal’ın maçın zora girmesindeki en büyük etkinin bu hatalar olduğunu düşündüğü bildirildi. Oynanan kötü futbola rağmen alınan sonucun memnuniyet verici olduğunu kaydeden Fenerbahçe’nin hocası, orta alanda yaşanan krizi bir an önce aşmak için yeni önlemler alacağı vurgulandı.

Takımın tam ritmini bulamamasının da pas hatalarına çanak tuttuğunu savunan Yanal’ın rövanşın da kendileri açısından zor geçeceğini söylediği ifade edildi.

Salzburg karşısında 1-1’lik skora rağmen dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli hoca, “Belki kalite ve tecrübe olarak rakibimizin kat be kat önündeyiz. Ancak bunu sahaya yansıtamadığınız zaman böyle durumlara düşebiliyorsunuz. Bizim çok daha iyi olmamız gerek. Bu maçtan çıkarılacak çok ders var” ifadelerini kullandı.



'Benfica’yı unuttum bile'



Salzburg maçının son dakikasında attığı kritik penaltı ile F.Bahçe’ye hayat veren Cristian’ı maç sonrası tüm takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Geçen sezon Benfica karşısında kaçırdığı penaltının ardından gözyaşlarını tutamayan Brezilyalı futbolcu, topun başına gelirken korkmadığını ifade ederek, “Evet Benfica önünde çok önemli bir penaltıdan yararlanamamıştım. Ama bu bende baskı yaratmadı” dedi.