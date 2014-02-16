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Spor

Ersun Yanal: Öleceğimi bilsem bu takımı şampiyon yapacağım

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal futbolcularını şampiyonluk için Azizi Yıldırım'ın sözleriyle motive ediyor

16 Şubat 2014 14:30

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa ile oynacakları Süper Lig mücadelesi öncesi maçı öncesinde futbolcularına Aziz Yıldırım'ın sözleriyle seslendi. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacakları konusunda hiçbir kuşkusunun olmadığını futbolculara ileten Yanal, “Öleceğimi bilsem bu takımı şampiyon yapacağım. Onun için sizlerden de sorumluluk alıp, çalışıp mücadele etmenizi istiyorum. Başkan ne diyor? ‘Bu iş için ölürüm, siz de ölün’ diyor. İşin özeti bu. Sizler de benim gibi, başkan gibi şampiyonluğa ulaşmayı isteyeceksiniz” diye konuştu.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, zorlu 90 dakika öncesinde adeta tek vücut olmuş durumdalar. Eskişehirspor ve Sivasspor yenilgileri sonrasında çıkışa geçilmesi konusunda fikir birliğine varılırken teknik direktör Ersun Yanal dünkü son antrenmanda futbolcularıyla bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

Yanal, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Sakat ve cezalı arkadaşlar var. Ancak bunun arkasına sığınamayız. Hepiniz kalitesini ispatlamış futbolcularsınız. Bu nedenle de kötü gidişe bir son vermemiz lazım. Bunun için de Kasımpaşa’yı yenelim ve ayağa kalkalım” ifadelerini kullandı.

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